Jeudi dernier, les fans de la firme de Kyoto étaient réunis devant leur écran pour suivre le nouveau Direct estival. La conférence de 25 minutes à levé le voile sur tout un tas de jeux à venir sur Nintendo Switch 2. Parmi eux, un titre complètement inédit a créé la surprise en clôture. Non seulement son trailer donne très envie, mais vous pouvez déjà tester cette future exclusivité gratuitement avant sa sortie.

Un nouveau jeu à découvrir sur Nintendo Switch 2

Le Direct de cette semaine n'a peut-être pas convaincu tout le monde. Pourtant, des éditeurs de premier plan y ont pris part, avec des annonces pour le moins surprenantes dans certains cas. Dans le lot, Square Enix a notamment fait forte impression. Nous retiendrons la confirmation de l'arrivée du remaster de Final Fantasy Tactics sur Nintendo Switch 2, ainsi que le portage d'Octopath Traveler 0. Mais, au-delà de cela, l'entreprise japonaise a révélé une toute nouvelle exclusivité : The Adventures of Elliott The Millenium Tales.

Les amateurs de J-RPG en HD-2D vont en prendre plein la vue avec The Adventures of Elliot: The Millenium Tales ! Éditée par Square Enix, cette épopée a été pensée par les pères de Bravely Default et Octopath Traveler. Attendez-vous dès lors à une histoire épique, avec des combats en temps réel pendant votre découverte d'un continent sauvage plein de mystères et de danger. Ce pourrait être une des belles surprises de la Nintendo Switch 2.

Cependant, il faudra être patient pour mettre la main sur The Adventures of Elliot. Cette nouvelle exclusivité ne sortira pas avant 2026. Pas plus de détail sur la date pour le moment. Toutefois, Square Enix a une belle surprise pour les fans du genre. Une démo gratuite est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez donc avoir un avant-goût du titre et vous serez ensuite amené à partager vos impressions via une enquête utilisateur. Ainsi, l'éditeur et ses équipes compte bien tout faire pour fournir la meilleure expérience possible.