La Nintendo Switch 2 semble être la digne héritière de la Switch. Mais en plus aboutie évidemment sur le plan technique, mais également d'un point de vue ergonomique. Bien qu'elle soit plus grande que son aîné, la console a une prise en main plus « agréable » et « intuitive » avec une « légèreté presque déconcertante », avec des Joy-Con 2 qui « gagnent également quelques centimètres et en confort de jeu par la même occasion » selon notre Tiny_Ellie. En revanche, il y a un point qui ne va absolument pas changer et ça risque de poser un problème sur le long terme.

Faut-il craindre la fiabilité des Joy-Con 2 de la Nintendo Switch 2 ?

Depuis la présentation de la Nintendo Switch 2 et de ses premiers jeux, les débats fusent avec des pour et des contre. Au cours d'une autre interview conduite par NintendoLife de Nate Bihldorff, senior vice-président du développement des produits et de l'édition au sein de Nintendo of America, une nouvelle qui risque de déplaire aux joueurs a été annoncée. Les Joy-Con 2 de la Nintendo Switch 2 n'auront pas de sticks dits à effet Hall, ce qui explique peut-être que le prix de 89,99€ n'ait pas flambé contrairement à celui des jeux trop chers pour un certain nombre de personnes.

« Les manettes Joy-Con 2 ont été conçues à partir de zéro. Ce ne sont pas des sticks à effet Hall, mais ils offrent une très bonne sensation » a répondu Nate Bihldorff en noyant donc un peu le poisson. Car si l'on ne doute pas que les sticks des Joy-Con 2 de la Nintendo Switch 2 soient meilleurs, notamment déjà parce qu'ils sont plus grands, le fait qu'ils n'adoptent pas des joysticks à effet Hall pourrait être synonyme du retour du Joy-Con Drift des manettes Switch.

Pour rappel, il s'agit d'un dysfonctionnement qui fait que le personnage ou la caméra puisse bouger sans action de votre part, amenant des problèmes d'imprécision. C'est ce qui se passe avec les manettes basiques de consoles qui utilisent des potentiomètres comme composant. Avec les sticks à effet Hall, qui s'appuie sur un système aimanté, il n'y a pas ce genre de problème à court, moyen et long terme. Ça pourrait donc être une bien mauvaise nouvelle pour les Joy-Con 2 de la Nintendo Switch 2 dont le fonctionnement pourrait se dégrader au fil du temps. Si vous n'êtes pas inquiets, et que vous attendez avec impatience la console, les précommandes Switch 2 sont ouvertes.

Source : NintendoLife.