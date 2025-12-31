Vous venez d’avoir une Nintendo Switch 2 ou vous êtes en mal d’expériences ? Voici 40 démos et jeux gratuits à tester sur votre console et pour en découvrir le potentiel.

La Nintendo Switch 2 est déjà un véritable succès. En quelques mois, la console nouvelle génération s’est écoulée à 10,36 millions d’exemplaires à travers le monde. Un chiffre qui devrait continuer de grimper lors du prochain bilan financier, après les fêtes de fin d’année 2025 où de nombreuses Switch 2 ont été sous les sapins. Et si vous êtes l’un de ceux qui viennent de récupérer cette petite merveille, bienvenue dans l’écosystème de la Nintendo Switch 2. Plus puissante et encore plus agréable en mode nomade, la console a tout pour plaire, mais elle a également beaucoup à prouver.

L’année à venir promet d’être riche en sorties, avec des titres incontournables comme Pokemon Pokopia prévu pour le premier trimestre 2026. Mais, en attendant que faire si vous avez déjà écumé votre bibliothèque de jeux ou si votre liste de souhaits est encore vide ? Pour patienter sans casser votre tirelire, voici quelques jeux gratuits et démos à tester sur Nintendo Switch 2 pour découvrir de nouvelles expériences sans dépenser un seul centime, tout en découvrant ce que votre console a dans le ventre.

Une quarantaine de jeux à tester gratuitement ou free-to-play

De Donkey Kong, en passant par Kirby et le monde oublié ou même Fortnite, plus de 40 jeux et démos sont déjà disponibles, histoire de vous prouver tout ce que la bête peut offrir. La démo gratuite de Donkey Kong Bananza est parfaite pour découvrir toutes les facettes de votre console. Avec des paysages à perte de vue à détruire, il faut une console qui peut encaisser et croyez-le ou non, la Nintendo Switch 2 ne tremble même pas devant tout ce chaos.

Pour se rendre compte de la puissance de la machine et faire un véritable test des capacités graphiques de la console, la démo de FF7 Intergrade n’attend que vous. La version Nintendo Switch 2, prévue pour la fin janvier 2026, n’a pas à rougir face à la concurrence. Avec une fluidité à 30 fps constants et des graphismes dignes de ce nom, ce portage se positionne déjà comme une vraie vitrine du potentiel de la machine lorsque les développeurs ont passé plus de temps en compagnie de la bête. Si vous souhaitez une preuve supplémentaire et avec un jeu déjà sur le marché, foncez télécharger Star Wars Outlaws Gold Edition, avec lequel Ubisoft a réalisé de belles prouesses, notamment en améliorant grandement le jeu via des mises à jour gratuites.

Le catalogue des démos gratuites de la Nintendo Switch 2 comporte également des expériences parfaites pour le mode nomade (mon pêché mignon). Il y a plein des RPG qu’on déguste pendant des heures dans son canapé, comme Persona 3 Reload ou The Adventures of Elliot, le Zelda-like de Square Enix à paraître l’année prochaine. Naturellement, la Nintendo Switch 2 possède également déjà son lot de jeux gratuits, principalement des free-to-play. De Fortnite à Apex Legends en passant par Pokemon Unite, la console accueille déjà plusieurs jeux service phares de ces dernières années. Voici une sélection des meilleures démos et jeux gratuits pour essayer votre Nintendo Switch 2.

Les démos gratuites de jeux Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza

Drag x Drive

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Star Wars Outlaws Gold Edition

Street Fighter™ 6

OCTOPATH TRAVELER 0

Persona 3 Reload

Daemon X Machina: Titanic Scion

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Bob l'éponge: les Titans des marées

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

WILD HEARTS S

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Les démos gratuites de jeux Nintendo Switch 1 (compatibles Switch 2)

Pikmin 4

Kirby et le monde oublié

Sonic Racing: CrossWorlds

Donkey Kong Country Returns HD

SHINOBI: Art of Vengeance

Metroid Dread

DAVE THE DIVER

DELTARUNE

Princess Peach: Showtime!

Pokémon : Let's Go, Pikachu & Pokémon : Let's Go, Évoli

The Hundred Line -Last Defense Academy-

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Bande-annonce en anglais

Les jeux gratuits Nintendo Switch 2 immanquables

Fortnite

Apex Legends

Just Dance

Fall Guys

Pokémon UNITE

Overwatch 2

Disney Speedstorm

Rocket League

Warframe

BRAWLHALLA

Palia

Stumble Guys

Fallout Shelter

Pokemon Quest

Pour télécharger ces jeux gratuits ou ces démos, il vous faudra d’abord votre console à proximité. Allumez votre Nintendo Switch 2 puis dirigez-vous vers l’e-Shop, la boutique officielle de Nintendo. Descendez jusqu’à l’onglet « Rechercher » puis tapez le nom du jeu que vous souhaitez tester. Depuis sa page officielle, vous pourrez le télécharger s’il s’agit d’un jeu gratuit ou télécharger sa démo.