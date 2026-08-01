Les consoles de Nintendo vont accueillir de nombreuses nouveautés dans les semaines à venir. Voici les 10 jeux à ne pas manquer au mois d'août 2026 sur Nintendo Switch 2.

Les joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 vont avoir de quoi faire avec ces 10 jeux à venir en août 2026. Que vous aimiez les classiques comme Final Fantasy et Metal Gear Solid, les propositions indé ou les nouveautés innovantes à la Pokemon Pokopia, on a sélectionné pour vous les titres qui devraient retenir votre attention le mois prochain. Quel sera votre choix ?

10 jeux qui vont vous plaire sur Nintendo Switch 2 en août 2026

Les sorties vont s'enchaîner sur Nintendo Switch 2 tout au long du mois d'août. Pour le coup, on peut dire qu'il va y avoir de la variété. Le catalogue de la console hybride va d'ailleurs accueillir certaines de ses nouveautés les plus attendues de l'année. Alors pour ne rien manquer, prenez bien note du calendrier des 10 jeux à ne pas louper :

4 AOÛT : Big Walk Final Fantasy XIV Online (early access) Kynseed

5 AOÛT : Lies of P Complete Edition Pokemon Pokopia – Pass d'extension partie 1

11 AOÛT : The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

20 AOÛT : The Witch’s Bakery

27 AOÛT : Metal Gear Solid Master Collection Vol.2

28 AOÛT : Captain Tsubasa 2: World Fighters Elden Ring Tarnished Edition



Big Walk, la nouvelle curiosité des créateurs d'Untitled Goose Game

House House frappe encore. Après la proposition originale d'Untitled Goose Game, le studio revient le 4 août sur Nintendo Switch avec Big Walk, une aventure coopérative en pleine nature. Par équipe de 2 à 12 joueurs, prenez part à une exploration haute en couleur dans la peau de personnages au design simple mais rigolo. Communiquez efficacement pour faire un tas de trouvailles et résoudre des énigmes. Ici, le travail d'équipe est la clé.

Final Fantasy 14 Online arrive sur Nintendo Switch 2 en early access

Le MMORPG iconique de Square Enix débarque finalement sur Nintendo Switch 2 en early access. L'éditeur japonais vous ouvre les portes d'Éorzéa afin d'y ériger votre propre légende en tant que Guerrier de la Lumière. Découvrez le scénario captivant qui a fait la renommée de Final Fantasy 14 Online, mais aussi toutes les possibilités que vous offre ce vaste univers, entre combats dynamiques, biomes divers et liberté de roleplay. Rendez-vous le 4 août, un mois avant le lancement définitif, pour vous plonger dans cette aventure qui a déjà conquis plus de 30 millions de joueuses et de joueurs à travers le monde.

Kynseed, la nouveauté idéale pour les fans de Stardew Valley

Au croisement de Stardew Valley et Fable, Kynseed fait partie des nouveautés indé à ne pas louper sur Nintendo Switch. Compatible sur Nintendo Switch 2, ce jeu propulsé par Kickstarter mêle gestion de ferme et RPG pour une aventure à votre image. Ce bac à sable de fantasy promet de vous laisser une grande liberté pour gérer votre exploitation tout en partant à l'aventure à loisir. Profitez également des boutiques du coin, comme la forge, l'apothicaire ou la taverne, pour renforcer votre équipement ou nouer des relations solides avec vos voisins. Découvrez-le dès le 4 août prochain.

Lies of P lance sa Complete Edition sur Nintendo Switch 2

Round8 réinvente l'histoire de Pinnochio à la sauce Souls-like dans Lies of P. On retrouve ainsi le héros culte dans un univers inspiré de la Belle Époque pour tenter de sauver la ville de Krat, envahie par une armée de pantins. Avec un gameplay exigeant et son ambiance à la Bloodborne, le titre fait partie des bonnes surprises du genre de ce dernières années. Son portage sur Nintendo Switch 2 inclut en plus le DLC Overture, pour une Complete Edition à retrouver dès le 5 août 2026.

Pokemon Pokopia vous immerge dans la partie 1 de son Pass d'extension

Là aussi il est question de DLC, et pour un des jeux phénomènes de la Nintendo Switch 2 qui plus est. Préparez-vous à plonger dans la première partie du pass d'extension de Pokemon Pokopia dès le 5 août. Il vous donnera accès à une toute nouvelle ville, “Fonds bulleux”, entièrement sous-marine. Des outils et Pokémon inédits seront même de la partie pour que vous puissiez rebâtir un véritable paradis dans les profondeurs.

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, le jeu culte de Bethesda enfin chez Nintendo

Envie d'une aventure dans un RPG en monde ouvert pour vous occuper cet été ? Quoi de mieux dans ce cas qu'un véritable classique tel que The Elder Scrolls 4 Oblivion, et dans sa version remastérisée qui plus est ? Le jeu arrivera sur Nintendo Switch 2 le 11 août 2026, ce sera alors la première fois que les fidèles de la marque pourront le découvrir. Accrochez-vous, car c'est un périple épique qui vous attend à Cyrodiil. Des tonnes de quêtes et de vastes donjons remplis de dangers en tous genres vous attendent.

The Witch’s Bakery, un jeu indépendant français à surveiller

La Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 constituent une véritable terre promise pour les jeux cosy. Les amateurs du genre auront donc tout le plaisir d'incarner Lunne, une jeune sorcière qui ouvre sa propre boulangerie à Paris, dans The Witch's Bakery. Ce jeu indé français signé Sunny Lab vous proposera de gérer votre boutique, produire vos mets à mettre en vitrine et lire dans le cœur de vos clients pour vivre une histoire débordante d'émotions. Découvrez cette future pépite dès le 20 août.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.2, la compilation se complète chez Konami

La Metal Gear Solid Master Collection s'apprête à s'offrir un deuxième volume avec deux épisodes phares de la saga : MGS 4 et Peace Walker. Au programme : l'ultime mission d'un Snake vieillissant dans un monde en guerre où la technologie est toujours plus invasive. Vous pourrez en plus profiter du mode coopératif jusqu'à 6 joueurs du second jeu, sorti à l'origine sur PSP. Cette compilation inclut en plus plusieurs bonus, pour une édition très complète qui sera disponible le 27 août 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2.

Captain Tsubasa 2: World Fighters, pour prolonger le plaisir de la Coupe du monde

Si la Coupe du monde 2026 s'est tristement achevée pour nous autres Français, la fièvre du football ne s'est pas éteinte. Chaussez de nouveau vos crampons pour Captain Tsubasa 2: World Fighters, le nouveau jeu tiré de l'un des meilleurs mangas de foot. Cette fois, le jeune Ozora passe un cap en allant jusqu'au mondial junior avec son équipe. Mais la nouveauté de cet épisode, c'est la promesse d'actions encore plus spectaculaires et d'une absence d'arbitre permettant des fautes qui vont chambouler les matchs. L'entrée sur le terrain se fera le 28 août sur la première console hybride de Big N, dans une version compatible sur Nintendo Switch 2.

Elden Ring Tarnished Edition, le Souls-like ultime enfin sur Nintendo Switch 2

Retour dans l'Entre-terre, l'univers de dark fantasy imaginé par Hidetaka Miyazaki et George R. R. Martin, avec Elden Ring Tarnished Edition. Contribuant largement à la modernisation de l'exploration des mondes ouverts, le dernier Souls-like en date de FromSoftware s'offre un portage des plus attendus sur Nintendo Switch 2. Souvent considéré comme plus abordable que les Demon et Dark Souls, cet épisode n'en est pas moins exigeant. Prouvez votre valeur pour cette quête épique qui s'accompagnera en plus du DLC Shadow of the Erdtree le 28 août.