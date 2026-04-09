Depuis sa sortie en juin 2025, la Nintendo Switch 2 a accueilli assez peu de titres « Day One », le jour de leur sortie internationale sur les autres plateformes. En guise d'exemple récent, on peut toutefois citer Resident Evil Requiem, qui a d'ailleurs eu droit à une version apparemment plutôt solide sur la dernière console de Big N. Dans la plupart des scénarios cependant, on remarque toutefois que la plupart des titres annoncés comme sortant simultanément sur toutes les plateformes ont finalement dû repousser leur sortie sur la machine hybride japonaise, comme par exemple Borderlands 4. Et tel est justement le cas pour une des sorties majeures à venir le mois prochain... sauf sur la Switch 2. Et les joueurs n'ont pas manqué de montrer leur grogne à ce propos.

Une première lumière qui arrivera plus tard sur Nintendo Switch 2, au grand dam des joueurs

Malgré sa fiche technique nettement plus puissante que celle de sa grande sœur, la Nintendo Switch 2 semble malgré tout poser un défi de taille pour de nombreux développeurs. Que cela soit à cause des limitations dues à son statut hybride ou au fait que les studios ont reçu les kits de développement trop peu de temps avant la sortie de la console, on constate que les jeux tiers ont bien du mal à apprivoiser la bête. Ce qui a mené à des reports d'une « durée indéterminée » pour des jeux comme Borderlands 4 ou encore la Tarnished Edition d'Elden Ring.

Suite à la publication d'un nouveau journal de développeurs, un autre studio a malheureusement annoncé que la sortie de son jeu sur Nintendo Switch 2 allait arriver avec un peu de retard, et plus précisément dans le courant de l'été au lieu du 27 mai 2026. On parle donc ici de 007 First Light d'IO Interactive. Déjà l'objet d'un report pour sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, il arrivera cette fois bien le 27 mai 2026, sauf sur la console de Big N, afin de « proposer la meilleure expérience possible pour toutes les plateformes ».

Cette annonce a toutefois suscité une vague d'agacement auprès des joueurs Nintendo Switch 2, qui se sentent encore boudés par les développeurs et forcés d'attendre plusieurs mois par rapport aux joueurs PC, PS5 et Xbox Series. À tel point que certains ont appelé au boycott, attaquant en l'occurrence IO Interactive pour avoir menti en annonçant que 007 First Light allait sortir le même jour sur l'ensemble des plateformes. De plus en plus, les joueurs Nintendo Switch 2 craignent de connaître les mêmes problèmes que sur sa grande sœur : des jeux tiers arrivant très tard et de gros problèmes d'optimisation en raison des limitations techniques de la console. L'avenir nous dira si cela se confirme, ou si les studios parviendront à mieux maîtriser la machine au fil du temps.

Source : X.com