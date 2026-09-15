L’une des plus belles surprises de 2026 devait s’infiltrer sur Nintendo Switch 2 cet été. Le studio a finalement annoncé le report du jeu à mars 2027.

Les agents secrets ne sont décidément pas les plus ponctuels. Alors que 007 First Light devait se faufiler sur Nintendo Switch 2 cet été, IO Interactive vient de repousser le portage, sans réelle surprise. Le rendez-vous est cette fois un peu plus précis : nos montres sont synchronisées pour mars 2027.

La version Nintendo Switch 2 de 007 First Light repoussée

Déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC depuis le mois de mai, la dernière adaptation vidéoludique de James Bond se fera donc attendre un peu plus longtemps sur Switch 2. Dans un communiqué, le studio derrière la série Hitman explique en effet vouloir profiter de ce délai supplémentaire pour peaufiner les performances de 007 First Light sur Nintendo Switch 2. « Nous savons que beaucoup d’entre vous avaient hâte de découvrir l’histoire imaginée de James Bond sur Nintendo Switch 2 et nous apprécions votre enthousiasme », commence le studio dans son annonce. « Afin de garantir aux joueurs l’expérience de qualité qu’ils attendent, nous avons pris la décision de reporter la sortie au mois de mars 2027. La date exacte sera communiquée ultérieurement », précise IO Interactive.

Le studio danois veut ainsi éviter une sortie précipitée, qui entraînerait un lancement en demi-teinte et le traditionnel patch miraculeux du premier jour censé transformer une version presque à bout de souffle en démonstration technique. Ce qui a, pas si étrangement, le chic pour freiner les ventes. Et avec un lancement réussi sur les cousines de la Nintendo Switch 2, difficile de reprocher au studio sa prudence. Sorti le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, 007 First Light a reçu un très bon accueil, aussi bien des critiques que des joueurs. Cela s’est traduit par 4 millions d’exemplaires vendus en août 2026.

Bande-annonce en anglais

Des premiers retours encourageants

La version Nintendo Switch 2 de 007 First Light serait cependant sur la bonne voie. IO Interactive affirme avoir reçu des retours encourageants lors de la Gamescom, où le jeu était jouable. La même démo sera mise entre les mains des joueurs japonais cette semaine au Tokyo Game Show. Rendez-vous en mars 2027, donc, pour que 007 s’infiltre sur Nintendo Switch 2 avec le permis de tuer autre chose que le framerate, on l’espère.

Source : IO Interactive