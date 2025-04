Est-ce déjà la fin de la Nintendo Switch 1 et de ses jeux à l'approche de la sortie de la Switch 2 ? Le président de Nintendo of America a fait un point là-dessus.

Dans les semaines et mois à venir, la Nintendo Switch 2 sera au centre des attentions du géant japonais en vue de son lancement à partir du 5 juin 2025. Dès sa sortie, la console pourra compter sur de gros jeux exclusifs de licences cultes à l'image de Mario Kart World et de Donkey Kong Bananza. En parallèle, le constructeur japonais a encore au moins deux énormes titres pour la console. Mais après cela, le line-up est déjà nettement plus flou. La Nintendo Switch 1 condamnée à être reléguée au placard dès la sortie de la Switch 2 ? On a une réponse !

Adieu la Nintendo Switch 1 ?

La Nintendo Switch 2 arrive dans quelques semaines et vous pouvez déjà l'acheter avec des promos sur certains jeux. Si certains vont se jeter dessus, d'autres vont préférer attendre pour des raisons variées. De ce fait, un certain de nombre de joueuses et joueurs vont s'en tenir à la Switch 1 qui doit encore recevoir Metroid Prime 4 Beyond et Pokemon ZA à des dates indéterminées. Des versions qui seront moins abouties graphiquement et techniquement, mais qui seront identiques d'un point de vue du contenu.

Ces deux jeux devraient représenter le chant du cygne de la Switch 1... ou peut-être pas. Selon Doug Bowser, président de Nintendo of America, confirme que la console ne sera pas enterrée au lancement de la Switch 2. « Nous continuerons à observer les consommateurs et la façon dont ils s'engagent et arrivent sur la plateforme à différents niveaux pour essayer de vraiment comprendre à quoi l'avenir pourrait ressembler. Mais il y a un point important. Nous avons une base d'installation de plus de 150 millions de Nintendo Switch. [...] Nous voulons que ces joueurs restent engagés. Parce qu'ils ne seront peut-être pas tous prêts à passer à la Switch 2 ».

Doug Bowser, comme n'importe quel acteur de l'industrie, est conscient que les joueuses et joueurs ne craquent pas nécessairement directement pour une nouvelle console. Mais il espère une bascule au fil du temps. « Nous espérons qu'avec le temps et les bons jeux, ils auront envie de passer à la Nintendo Switch 2 » a-t-il ajouté. En revanche, au-delà de Metroid Prime 4 Beyond, Légendes Pokémon : Z-A ou de titres indépendants comme Hollow Knight Silksong, on ne sait pas réellement comment Big N compte maintenir engager la base d'utilisatrices et utilisateurs de la Nintendo Switch.

Source : The Washington Post.