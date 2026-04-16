Vous aimez les jeux de plateforme et d’énigme délurés ? Dans ce cas, ne ratez pas ces jours de jeu gratuits offerts par Nintendo aux abonnés du Nintendo Switch Online.

Ces derniers jours, les choses se sont pas mal activées du côté de chez Nintendo. En effet, alors que nous venons tout juste d’apprendre le report de 007 First Light à l’été 2026, de nombreux titres tiers, de leur côté, semblent récemment avoir bénéficié d’une classification sur Nintendo Switch 1 et 2, laissant ainsi sous-entendre leur arrivée prochaine sur les consoles de l’éditeur nippon. Mais en attendant d’en avoir la confirmation, ce dernier annonce une belle surprise aux abonnés Nintendo Switch Online, qui peuvent découvrir gratuitement Human Fall Flat.

Human Fall Flat est jouable gratuitement sur Nintendo Switch

Sorti en décembre 2017 sur Nintendo Switch, puis le 19 mars dernier sur Nintendo Switch 2, ce jeu mêlant plateforme et puzzle réserve une expérience des plus singulières aux joueurs. Dans la peau de Bob, un humain n’ayant aucune capacité particulière, l’objectif de Human Fall Flat est en effet de partir à la découverte d’un monde rempli d’énigmes et de défis, avec un gameplay entièrement basé sur la physique. « Des chemins multiples et des puzzles très malins agrémentent l’exploration de chaque niveau, où l’ingénuité sera récompensée », nous dit-on notamment.

Jouable en solo ou à plusieurs, Human Fall Flat permet également de réunir jusqu’à huit joueurs en ligne pour plus de fun, promettant ainsi « encore plus de fous rires » grâce à son approche à la fois « unique et hilarante ». L’expérience vous tente ? Cela tombe bien, car le titre de Curve Games est justement jouable gratuitement sur Nintendo Switch 1 et 2 à compter d’aujourd’hui, et ce jusqu’au 22 avril pour l’ensemble des abonnés au Nintendo Switch Online. En sachant qu’il est alors question de la version complète du jeu, et non d’une simple démo.

Pour pouvoir en profiter, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur la page Nintendo eShop de Human Fall Flat, puis de sélectionner « Télécharger le jeu à l’essai » afin de procéder à son installation. Notons que si d’aventure, l’expérience vous plaît, Human Fall Flat bénéficie également d’une belle promotion sur Nintendo Switch 1 et 2, avec une réduction de -50% faisant tomber son prix à 9.99€ seulement. Attention toutefois, celle-ci prendra fin dès le 29 avril prochain. Ne tardez donc pas trop si vous souhaitez en profiter.

Source : Nintendo