Une simple vidéo technique, quelques secondes d’un écran flou… et voilà que la communauté a peut-être mis la main sur les prochains jeux N64 à venir sur Nintendo Switch 2. Grâce à un œil affûté et à un bon filtre de flou, plusieurs fans pensent avoir découvert une fuite inattendue dans la dernière vidéo officielle de Nintendo. Et il y a de quoi exciter les nostalgiques.

Une découverte Nintendo Switch 2 cachée dans le flou

Tout part d’une vidéo publiée par Nintendo il y a quelques semaines. Elle présentait les nouvelles options de l’émulateur N64 sur Nintendo Switch 2, comme le filtre CRT ou la fonction de rembobinage. Rien d’extraordinaire… sauf qu’à la 39e seconde, un menu apparaît en arrière-plan. Flou, mais pas assez pour passer inaperçu.

Plusieurs internautes ont analysé l’image. En comparant les formes et les couleurs, ils affirment reconnaître plusieurs jaquettes de jeux qui ne sont pas encore disponibles dans l’abonnement Switch Online + Pack additionnel. Parmi eux :

Super Smash Bros. 64

Donkey Kong 64

Glover

Forsaken

et peut-être S.C.A.R.S

Certaines jaquettes sont plus faciles à identifier que d'autres. Smash 64 et Donkey Kong 64 sautent aux yeux. Pour les autres, c’est encore un peu flou… au sens propre comme au figuré. Du lourd pour la Nintendo Switch 2.

Une sélection crédible

Ce qui rend cette fuite plausible sur Nintendo Switch 2, c’est que les jeux repérés ne sortent pas de nulle part. Smash 64 est l’un des plus gros absents du service N64 actuel. Donkey Kong 64, malgré sa réputation de jeu “trop gros, trop lent”, reste un classique réclamé par de nombreux fans. Même Glover, étrange jeu de plateforme avec une main en guise de héros, a sa petite communauté.

Forsaken, de son côté, est plus surprenant pour la Nintendo Switch 2. Ce FPS futuriste développé à l’époque par Acclaim n’a rien d’un hit grand public. Et il soulève une question importante : s’il est bien prévu, pourquoi apparaît-il dans l’application “tout public” du NSO ? Sa version N64 est normalement classée M (équivalent du PEGI 16/18). Il devrait donc figurer dans l’appli réservée aux jeux matures, aux côtés de Perfect Dark.

Uniquement sur Switch 2

Autre point important : ces jeux, s’ils sortent, seront exclusifs à la Nintendo Switch 2. Et plus précisément à la nouvelle application N64 réservée à cette console. Il ne s’agit donc pas d’une mise à jour pour la Switch classique. Pour y jouer, il faudra aussi être abonné au Pack additionnel du Nintendo Switch Online. Ce service payant donne déjà accès à des jeux N64, mais la Switch 2 profite d’une version améliorée, avec de nouvelles options d’affichage, de confort et, visiblement, une sélection plus riche à venir.

Source : Reddit