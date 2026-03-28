Lorsque l'on pense à Nintendo, on imagine immédiatement Mario. C'est comme ça, c'est désormais ancré dans la culture et même celles et ceux qui ne jouent pas connaissent le moustachu en salopette bleue. Mais le plombier n'est pas le seul héros de Nintendo, bien que beaucoup soient bien plus discrets que lui. Une licence très appréciée pourrait justement faire son grand retour après dix ans d'absence.

Une licence culte de Nintendo serait sur le point de revenir

Dans un registre totalement différent de celui de Mario, mais apparemment pas si éloigné de l'univers si l'on en croit la nouvelle annonce concernant le film Super Mario Galaxy, il y a Star Fox. La licence est connue pour ses nombreux jeux d'action et de shoot très orientés science-fiction. On y incarne Fox McCloud, un mercenaire de l'espace qui ne rate jamais une occasion de combattre sur terre ou à bord de son vaisseau.

Si la franchise est moins connue que ne l'est la mascotte de Nintendo, elle reste tout de même une franchise incontournable de la marque. Le dernier épisode remonte toutefois à 2016 avec Star Fox Zero pour retrouver le célèbre héros dans un jeu d'action développé par Nintendo avec le soutien de PlatinumGames. C'est le dernier gros jeu de la franchise, si l'on met de côté Star Fox 2 en 2017, un épisode de 1996 qui a finalement vu le jour sur le catalogue SNES du Nintendo Switch Online. Mais si l'on en croit les rumeurs, le renard de l'espace reviendra prochainement pour de nouvelles aventures.

Un nouveau Star fox pour 2026 ?

On doit cette information à NateTheHate, insider réputé pour ses bonnes infos, qui affirme qu'un nouvel opus serait en préparation. Il déclare que ce serait un nouveau jeu dans un style classique avec de très bons graphismes, modernes donc. Un mode multijoueur serait également de la partie. Selon lui, le jeu devrait sortir d'ici l'été 2026 en exclusivité Nintendo Switch 2, ce qui ici ne serait pas vraiment une surprise. A priori, d'après ses informations, l'annonce ne devrait pas tarder et sera certainement faite aux alentours de juin lors d'un Nintendo Direct. Si tout s'avère exact ce serait une excellente nouvelle pour les fans qui attendent le retour de Fox McCloud depuis de très nombreuses années et sont déjà comme des fous après l'apparition de cette nouvelle rumeur.