Le retour d'une licence culte de Nintendo se confirme officieusement. Cependant, la formule ne serait pas vraiment celle à laquelle vous êtes habitués.

Nintendo travaillerait à ressusciter l'une de ses licences les plus cultes, après 10 ans sans nouvel épisode. Un récent succès sur grand écran a largement contribué à relancer l'engouement des connaisseurs. Mais ce n'est pas tout. Les bruits de couloir se font de plus en plus insistants. De nouveaux détails ont encore fuité, mais le produit à venir risque de surprendre les fans de l'époque.

Un retour imminent pour une exclusivité Nintendo mythique...

Le renard de l'espace le plus connu des joueuses et des joueurs s'est offert un caméo dans le film Super Mario Galaxy. Les connaisseurs de Nintendo se sont évidemment réjouis à la vue de Fox McCloud, héros de la saga Star Fox, dans le long-métrage signé Illumination. Il n'en a pas fallu plus pour que tout le monde espère un nouveau jeu. Et les leaks pourraient bien donner raison aux fans.

Les médias et insiders n'ont pas tardé à partager des informations qu'ils ont obtenues officieusement. Nate The Hate a été un des premiers à évoquer le sujet. Parmi ce qu'il a entendu de ses sources, il a notamment confié que le nouveau jeu Star Fox devrait être annoncé sur le réseau social X (anciennement Twitter) et/ou l'application Nintendo Today. La sortie, quant à elle, serait à prévoir pour l'été 2026.

Oscar Lemaire, analyste français bien connu pour son travail sur Ludostrie, a pu revenir sur ces déclarations. S'il n'a pas d'informations précises sur les dates d'annonces et de sortie, il rapporte sur sa chaîne Twitch avoir entendu que « le jeu est prêt » et qu'il « va sortir bientôt », du moins d'après ses sources.

... mais un changement de recette pour Star Fox

Il ne serait donc qu'une question de temps pour qu'un nouveau Star Fox voit le jour sur Nintendo Switch 2. Ce serait même l'une des rares exclusivités à expérimenter sur la console en 2026. Lemaire explique que le consolier s'appuierait avant tout sur les éditeurs tiers et les portages cette année.

Dès lors, ce Star Fox devrait être très attendu des fans et des habitués de Nintendo. Toutefois, il faut s'attendre à quelque chose qui diffèrera des anciens jeux. En effet, Oscar Lemaire a eu vent du genre de jeu que ce serait. Or, les équipes de développement travaillerait avant tout sur une expérience en « multi online ». À ce titre, l'analyste y voit plus un « parfum de spin-off de ce point de vue-là ». Une qualification qui reste évidemment de l'ordre de la spéculation à ce stade.

Ce n'est pas tout. Le média Video Game Chronicles aurait aussi eu des échos de ce futur Star Fox. Voilà qui renforce encore l'idée que ce nouveau jeu va bel et bien voir le jour. Sans rentrer plus dans les détails, le journaliste Alex Donaldson confie avoir entendu que le jeu « est vraiment amusant ». C'est encore mince, mais cela donne une petite idée du ton de ce qui nous attendrait avec cette potentielle future exclusivité Nintendo Switch 2.