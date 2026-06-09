Le Nintendo Direct de ce 9 juin 2026 était ultra chargé en annonces, et l'une d'entre elles concerne l'un des jeux les plus vendus de la première Switch, et ce n'est ni un Mario ni un Pokemon, loin de là même. Pourtant, c'est une franchise dont le dernier opus en date s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires.

Cette licence qui a cartonnée revient enfin Nintendo Switch 2

De sa naissance sur Wii, à son dernier épisode sur Nintendo Switch, cette licence a écoulé plus de 100 millions de jeux. On parle bien évidement des jeux estampillés Sport : Wii Sports culmine avec plus de 82 millions d'exemplaires, Wii Sports Resort vole avec plus de 33 millions de jeux vendus, ou encore Nintendo Switch Sports qui avoisine les 18,3 millions d'unités écoulées.

Et la recette reste toujours la même. Chaque épisode est un condensé de mini-jeux ultra fun qui propose plein d'activité parfois physique comme du football, du golf, du bowling ou encore du badminton. Accessible et immédiatement fun, à faire seul, avec des amis ou de la famille, ces jeux ont rencontré un succès fulgurant et une suite sur Nintendo Switch 2 semblait inévitable. On peut même dire que l'on a été plutôt surpris de voir qu'elle n'arrive que maintenant finalement.

Big N a profité de son imposant Nintendo Direct pour enfin annoncer l'arrivée de Nintendo Switch Sports Resort, son nouvel épisode dédié à la Nintendo Switch 2. Au menu de ce nouveau volet, une douzaine d'activités comme du tir à l'arc, de la boxe, du jet ski ou encore du ping-pong. On retrouvera également le tennis, un grand classique, ou le volley-ball, introduit dans le précédent volet. Ajoutons à cela le basket, le golf, le skateboard, le pilotage d'avion, mais aussi la corde à sauter et la bataille de pouce. Très clairement, il y en aura pour tous les goûts.

Cette première présentation également mit en avant tout un aspect personnalisation pour un avatar que l'on pourra créer de toute pièce que ce soit un Sportmate, un personnage du jeu, ou un Mii importé. Histoire de faire les choses bien, Nintendo a également donné une date de sortie, et elle est plutôt proche. Nintendo Switch Sport Resorts sortira donc le 22 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2 et les précommandes sont d'ores et déjà lancées sur l'E-shop.