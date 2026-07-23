Shigeru Miyamoto a pu s'exprimer à propos des remakes de Nintendo, répondant ainsi aux critiques des joueuses et joueurs qui ne comprennent pas nécessairement ces productions.

Il est commun de dire que nous sommes dans une ère des redites, des relectures à tout-va, que ce soit à la télévision et au cinéma que dans le jeu vidéo. Les remakes de Nintendo font justement l'objet de certaines critiques. Une part du public et des observateurs de l'industrie appellent à davantage de créativité. Shigeru Miyamoto, responsable créatif chez Big N, répond aux détracteurs en interview

Des jeux Nintendo délaissés après “seulement” 5 ans

Cette année est autant placée sous le signe des suite que des remakes chez Nintendo. Alors que la Switch 2 a accueilli les nouveaux épisodes de Tomodachi Life et Rhythm Paradis, elle a aussi fait une place à une refonte complète du Star Fox de la N64 en juin dernier. Plus encore, cette fin d'année 2026 sera marquée par la sortie d'une version nouvelle génération de The Legend of Zelda Ocarina of Time.

On entend certains souffler sur les réseaux sociaux, se plaignant qu'il y a trop de remakes sur les consoles actuelles, notamment chez Nintendo. Alors, quand Shigeru Miyamoto accorde une interview à Famitsu, il rebondit sur ces critiques pour apporter quelques expliques :

Certains diront peut-être qu'il y a beaucoup de remakes. Mais, après 5 ans, beaucoup de gens ont perdu leur intérêt pour ces jeux et arrêtent d'y jouer. Shigeru Miyamoto, pour Famitsu.

À l'heure où les consoles sont toutes connectées et les statistiques des joueuses et joueurs scrutées par les éditeurs, on se doute que Miyamoto parle en connaissance de cause. Certes, il y a bien des passionnés de Nintendo qui ne lâchent jamais quelques titres de leur collection, vers lesquels ils aiment retourner même après des années. Mais pour ce qui est du grand public, c'est un autre débat.

Les remakes de jeux Nintendo pour capter un nouveau public

Désireuse de préserver son histoire, de continuer à faire briller les titres les plus emblématiques de sa marque, l'entreprise Nintendo mise depuis plusieurs générations sur les remakes. Si nous reprenons l'exemple de Zelda Ocarina of Time, généralement considéré comme le meilleur épisode de la licence, il a eu le droit à un premier remake sur Nintendo 3DS en 2011, soit 13 ans après la sortie originale sur N64.

Les remakes sont un moyen de répondre à cette enjeu. Comme le souligne Shigeru Miyamoto, Nintendo souhaite parvenir à faire découvrir ses classiques aux nouveaux joueurs :

Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas l'occasion de jouer à des jeux sortis il y a 10 ans. Proposer des remakes pour les rendre plus jouables et les rééditer est donc un bon moyen de répondre à la demande. Shigeru Miyamoto, pour Famitsu.

© Famitsu.

Que penser de cette stratégie de remakes ?

De notre côté, en tout cas pour ce qui est de votre serviteuse, nous ne voyons pas les remakes Nintendo d'un mauvais œil. Même s'il y a un intérêt financier certain pour Nintendo en misant sur des valeurs sûres et en touchant la corde nostalgique des fans, les remakes sont un moyen de palier plusieurs freins :

Tout le monde n'est pas abonné au Nintendo Switch Online pour jouer à ses catalogues rétro

Le rétrograming n'est pas un loisir accessible à tous (tant pour les prix que le matériel nécessaire)

Le grand public achète les jeux mis en avant dans les magasins et sur les store

Dès lors, même si l'expérience originelle se perd partiellement dans les remakes en raison des diverses optimisations techniques, ils contribuent à préserver le patrimoine vidéoludique. Ce sont aussi des morceaux de la culture du médium qui se transmettent. En fin d'année, une nouvelle génération pourra se vanter d'avoir jouer à Zelda Ocarina of Time, ce qui n'aurait pas été le cas autrement.

Enfin, peut-on y voir un manque d'originalité et de créativité ? Ne serait-ce que le lancement de la Switch 2 avec Mario Kart World et Donkey Bananza prouve le contraire. Et si on se focalise sur la licence Zelda ? On se rappellera alors que la firme de Kyoto a su proposer coup sur coup des expériences novatrices, chacune à leur façon, avec Breath of the Wild, puis Tears of te Kingdom et finalement Echoes of Wisdom en 2024. Alors laissons Nintendo travailler et jugeons pièce sur table à la sortie des jeux.