Les connaisseurs du catalogue de Nintendo pourraient prochainement avoir une très belle surprise. L'éditeur japonais serait sur le point de confirmer le retour d'une licence culte.

Quand une licence vous a accompagné des décennies durant, difficile de se faire à sa disparition. Pourtant, cela fait déjà 10 ans que les joueuses et joueurs Nintendo ont dit au revoir à une franchise exclusive, apparue en 1983. De la N64 à la Wii U, les fans de Big N ont vraiment grandi avec elle. Mais elle s'est défilée sur Switch, laissant toute une communauté à l'abandon. Cependant, une grande nouvelle serait sur le point de se confirmer selon un leaker réputé.

Nintendo va vous remettre des étoiles dans les yeux

La Nintendo Switch 2 sera-t-elle la console qui réunira le plus de mascottes de Big N ? Les annonces de retour aussi espérés qu'inattendus pleuvent depuis le lancement de la nouvelle console hybride. Si les figures les plus emblématiques de l'éditeur sont évidemment au rendez-vous, entre Mario, Donkey Kong ou même Pikmin, d'autres licences sortent enfin de l'ombre après un bon moment d'absence, comme Tomodachi Life et Professeur Layton. Or, un autre titre mythique pourrait prochainement s'ajouter à la liste.

Du moins, c'est ce qu'avance avec beaucoup de conviction le leaker Nate the Hate. Très en forme ces derniers temps, en particulier au sujet de Nintendo, il enchaîne les prédictions avérées. Frappera-t-il de nouveau juste cette fois-ci ? En tout cas, beaucoup l'espèrent, car il affirme sur ses réseaux sociaux que la licence Star Fox serait sur le point de faire son comeback 10 ans après le dernier épisode.

Après le cinéma, Star Fox bientôt sur Switch 2 ?

Il le redit, il le répète : Nintendo va annoncer un nouveau jeu vidéo Star Fox. Après avoir partagé l'information dans son podcast sur YouTube, c'est sur X (ex-Twitter) que Nate the Hate répond aux questions. Ainsi, il certifie que, selon ses sources, Nintendo va faire l'annonce en avril, soit via son application Today, soit via ses réseaux sociaux.

Pour l'heure, il s'agit encore d'une simple rumeur. Toutefois, les propos de Nate the Hate semblent loin d'être absurdes. Si nous n'avons pas eu de nouveau jeu depuis Star Fox Zero sur Wii U en 2016, Nintendo n'a pas oublié cette licence culte. Outre sa place réservée dans chaque jeu Super Smash Bros, vous pouvez actuellement retrouver Fox McCloud au cinéma dans le film Super Mario Galaxy. Un premier indice sur le retour prochain de la saga sur Switch 2 ? Rêve ou réalité, on a envie d'y croire.