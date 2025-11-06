Nintendo souhaite changer un peu de stratégie et semble prêt à frapper fort, avec quelques idées de rachats en tête pour voir plus grand. Que sait t-on exactement ?

L’heure du changement a sonné pour Nintendo. Après plusieurs mois de transition, la firme japonaise confirme qu’elle concentre désormais ses efforts sur la Nintendo Switch 2. En parallèle, elle prévoit de renforcer ses équipes internes et d’élargir son réseau de studios partenaires. Un virage stratégique clair, qui ouvre un nouveau chapitre pour le géant du jeu vidéo.

Nintendo passe enfin à la nouvelle génération

Nintendo a toujours pris son temps pour passer d’une console à l’autre. On se souvient que la Game Boy avait coexisté un long moment avec la DS, ou que la 3DS recevait encore des jeux en 2019, bien après la sortie de la première Switch. Mais cette fois, les choses sont différentes. La firme semble prête à avancer plus vite.

Le président Shuntaro Furukawa l’a confirmé dans le dernier rapport financier : la priorité du développement se tourne désormais vers la Nintendo Switch 2. Nintendo veut construire tout son avenir autour de cette nouvelle console. Bien sûr, quelques titres inédits sortiront encore sur la Switch actuelle, comme Tomodachi Life: Living the Dream ou Rhythm Heaven Grooven mais la transition est bel et bien engagée.

Une stratégie claire pour renforcer la création interne

Au-delà des jeux, Nintendo veut aussi booster ses capacités de production. Cela passe par un agrandissement concret de ses infrastructures à Kyoto, avec la construction du Corporate Headquarters Development Center Building No. 2. Ce nouveau centre accueillera davantage d’équipes internes et permettra de produire plus de jeux en interne.

Mais ce n’est pas tout. L’entreprise envisage désormais d’acquérir de nouveaux studios, avec surement du rachat à la clé. C’est une pratique peu courante pour Nintendo, mais elle s’inscrit dans la volonté de consolider ses talents historiques. Pas question ici de racheter à tour de bras comme Microsoft ou Sony. La firme préfère une approche sélective, ciblant des partenaires de longue date.

Parmi les noms qui circulent, on retrouve Grezzo (The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom), Good-Feel (Princess Peach: Showtime!), Tantalus (Skyward Sword HD) ou encore ILCA (Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante). Des studios déjà proches de Nintendo, mais encore indépendants.

Source : rapports financiers de Nintendo