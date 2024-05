Le monde du jeu vidéo implique également des achats et des ventes, nécessaires à la bonne santé financière de certains studios et grands éditeurs. Nintendo ne fait pas exception à cette règle.

Ces dernières années, on assiste à une vague de rachats, qui peuvent parfois placer de grands groupes dans des situations délicates, comme cela a été le cas avec Embracer, devenu en peu de temps un mastodonte insatiable. Son appétit vorace l'a finalement conduit à des difficultés financières, frôlant même l'implosion. Et c'est précisément à ce moment que le géant Nintendo entre en scène dans cette histoire.

Nintendo et le bal des rachats

Ainsi, le 20 mai 2024, Nintendo a annoncé la signature d'un accord avec le groupe Embracer pour l'acquisition de 100 % des actions de Shiver Entertainment, un studio de développement de jeux vidéo basé à Miami. Cette opération vise à renforcer les capacités de Nintendo en matière de portage et de développement de titres de grande envergure. Créé en 2012, Shiver Entertainment s'est rapidement fait un nom dans l'industrie du jeu vidéo en collaborant avec divers éditeurs et développeurs pour des projets de grande envergure. Le studio est notamment connu pour son travail sur des titres populaires tels que Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1. Ses compétences s'étendent à plusieurs plateformes, y compris la Nintendo Switch, ce qui en fait un partenaire stratégique pour Nintendo.

Un beau rachat

Un ajout précieux pour l'éditeur

Selon le communiqué de presse, "Shiver est une société de développement de jeux vidéo qui développe des logiciels pour plusieurs plateformes, y compris la Nintendo Switch. Depuis sa création en 2012, Shiver a collaboré avec des éditeurs et des développeurs pour des projets de grande envergure, et récemment, elle a travaillé sur le portage et le développement de titres tels que Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1."

Nintendo a précisé que Shiver deviendra une filiale détenue à 100 %, permettant ainsi à la société japonaise de bénéficier de l'expérience et des compétences de l'équipe de développement de Shiver. "En accueillant l'équipe expérimentée et accomplie de Shiver, Nintendo vise à sécuriser des ressources de haut niveau pour le portage et le développement de logiciels," ajoute le communiqué.

Même après son intégration au sein du groupe de Big N, Shiver Entertainment continuera de se concentrer sur ses missions actuelles, à savoir le portage et le développement de logiciels pour diverses plateformes, dont la Nintendo Switch. Cette continuité garantira que Shiver puisse maintenir sa qualité de service tout en bénéficiant des ressources et du soutien de Nintendo. Parfait pour la Switch 2.