Nintendo continue de renforcer ses équipes. La société vient d’annoncer qu’elle allait intégrer un nouveau studio à sa famille, basé cette fois à Singapour.

Nintendo continue de préparer l’avenir. La firme de Kyoto vient d’annoncer le rachat de Bandai Namco Studios Singapore, une équipe déjà bien connue pour son travail sur plusieurs projets Nintendo. Dès 2026, le studio deviendra Nintendo Studios Singapore, un nouveau maillon de la stratégie de développement interne du constructeur.

Une acquisition en deux étapes pour Nintendo

Concrètement, Nintendo prévoit d’acquérir 80 % des parts du studio dès le 1er avril 2026, si toutes les conditions sont réunies. Le reste arrivera plus tard, une fois la structure stabilisée. L’idée n’est pas d’acheter Bandai Namco au complet, mais bien de récupérer une équipe précise, avec un savoir-faire déjà éprouvé. C’est un mouvement ciblé et assumé, qui s’inscrit dans une logique simple : sécuriser des talents et renforcer les capacités de production à un moment où les jeux deviennent plus ambitieux et plus coûteux.

Si le nom BNSS ne parle pas forcément à tout le monde, ses contributions, elles, sont bien connues. Le studio a aidé à la réalisation de Splatoon 3, entre autres projets. Et même si certains se souviennent de la version annulée de Metroid Prime 4, Nintendo semble estimer que l’équipe a largement montré sa valeur.

En réalité, BNSS est surtout spécialisé dans la création d’assets et d’éléments visuels. Un travail essentiel dans les productions modernes, mais souvent invisible pour le public. Et c’est justement ce type d’expertise que Nintendo cherche à consolider en interne.

Un contexte particulier chez Bandai Namco

Ce rachat n’arrive pas par hasard. Bandai Namco traverse une période de restructuration après plusieurs annulations de projets et une réduction d’effectifs. Dans ce contexte, céder son studio de Singapour à Nintendo permet au groupe de se recentrer, tout en assurant une continuité pour les équipes concernées. Pour Nintendo, c’est aussi l’occasion d’obtenir un pied solide en Asie du Sud-Est. La région regorge de talents dans le domaine du jeu vidéo et pourrait devenir un atout important pour de futurs projets.

Quelles missions pour Nintendo Studios Singapore ? C’est la grande question. Le studio restera-t-il un renfort technique pour les équipes internes, ou prendra-t-il un jour la tête d’un projet complet ? Impossible de trancher pour l’instant, mais l’exemple de Monolith Soft, autre acquisition issue de l’écosystème Bandai Namco, montre que tout peut évoluer rapidement.

Quoi qu’il arrive, Nintendo semble vouloir s’appuyer davantage sur ses propres ressources, surtout avec la montée en puissance de la Switch 2. Avoir plus d’équipes internes permet de suivre le rythme, d’éviter les retards et de garder un contrôle total sur la qualité des jeux.