Si il y a bien quelque chose qui agace Nintendo c'est la création et l'utilisation des émulateurs. Pour ceux qui ne sont pas très au fait, un émulateur de jeux est un logiciel qui permet de reproduire le fonctionnement d'une console de jeu sur un autre appareil, généralement un PC, un smartphone ou une tablette. Il permet en faikt aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéo conçus pour une plate-forme spécifique, telle que la Game Boy, la Super Nintendo, la PlayStation, etc., sur un appareil qui n'est pas nativement compatible avec ces jeux. L'utilisation d'émulateurs de jeux est légale dans la plupart des cas si vous possédez les jeux originaux que vous exécutez sur l'émulateur.... Mais la distribution de ROMs de jeux (les fichiers contenant les données du jeu) sans autorisation des détenteurs des droits d'auteur est généralement considérée comme une violation du droit d'auteur, donc du piratage.

Nintendo et les émulateurs sur Steam

Partant de ce postulat, Valve a supprimé la fiche de Dolphin, un émulateur populaire pour la GameCube et la Wii, après avoir reçu un accord de cessation et d'abstention de la part de Nintendo. La société nippone accuse l'émulateur de contourner illégalement ses protections et affirme qu'elle ne fait que protéger "le travail acharné et la créativité des ingénieurs et développeurs de jeux vidéo".

Nous sommes ravis d'annoncer notre formidable expérience : Dolphin arrive sur Steam !

Voici ce que l'on pouvait lire en mars dernier sur la plateforme de Valve sur la fiche de l'émulateur. Alors que le projet open-source est disponible en ligne depuis des années, l'intérêt pour les émulateurs rétro a augmenté depuis la sortie du Steam Deck , et une page de boutique officielle rendrait l'outil encore plus facile d'accès sur la console de Valve.

Selon PC Gamer , Nintendo accuse Dolphin d'utiliser "des clés cryptographiques sans l'autorisation de Nintendo et de décrypter les ROM au moment de l'exécution ou immédiatement avant". Bien que l'émulation soit elle-même légale, fournir aux utilisateurs des moyens de contourner les protections sur les ROM de jeux pourrait potentiellement violer les droits de propriété intellectuelle de Nintendo. Bref, ça ne sent pas bon pour Dolphin.

Nintendo remporte la victoire

Un porte-parole de Nintendo a fait savoir à Kotaku les raisons, via un message pour le moins clair :