Vendredi dernier, Nintendo frappait un grand coup avec une nouvelle conférence. Ce traditionnel rendez-vous de la rentrée est toujours l'occasion de faire de grandes annonces. Cette année encore, ça n'a pas loupé. Or, même s'il y avait de quoi faire le bonheur de beaucoup, certains détails ont de quoi faire grincer des dents. Du moins, c'est ce qu'on remarque en regardant les commentaires des internautes. Une polémique éclate.

Un anniversaire entaché par Nintendo

Pas plus tard que ce week-end, Nintendo célébrait les 40 ans de sa plus grande mascotte : Mario ! La firme de Kyoto avait même pris un petit peu d'avance à l'occasion du Direct du 12 septembre. En effet, la conférence s'est ouverte sur un long segment dédié à la licence. Plusieurs futures sorties se sont alors dévoilées, dont une compilation regroupant les deux opus de Super Mario Galaxy !

Ce qui aurait pu être une grande nouvelle pour beaucoup s'est vite transformée en mauvaise blague. De fait, lorsque les joueuses et joueurs ont découvert que la compilation Super Mario Galaxy, prévue pour le 2 octobre 2025, serait vendue à 69,99 €, certains ont vu rouge. La raison est toute simple : ce pack, qui ne comprend ‘que’ deux jeux, est proposé dix euros plus cher que la collection 3D All-Stars qui comprenait trois titres. Visiblement, les calculs ne sont pas bons pour les fans.

Capture d'écran en date du 15 septembre 2025. © Gameblog.

Une colère au-delà des jeux vidéo

Après la polémique Pokemon ZA, c'est donc Mario qui fait monter la colère des joueuses et joueurs. Seulement, tout cela ne se limite jeux vidéo eux-mêmes. La conférence de vendredi a aussi mis à l'honneur un accessoire phare des Nintendo Switch : les amiibo ! Or, il n'en a pas fallu plus pour remettre le débat des prix de ces figurines connectées sur le tapis.

Nintendo prévoit de nouvelles figurines pour les titres phares de ses prochains gros jeux. Sauf que les prix affichés déjà la toile. Du côté de Metroid Prime 4 Beyond, trois figurines sont prévues, entre 30 et 40 dollars (certainement l'équivalent en euros). Comptez également une quarantaine de dollars pour les deux modèles de Super Mario Galaxy. Mais, c'est avec Kirby Air Riders qu'on atteint des sommets, puisque les deux miniatures annoncées sont au tarif de... 50 dollars l'unité !

Alors que les amiibo standards coûtent entre 12 et 17 euros, allant jusqu'à 20 euros pour certaines éditions spéciales, ces collectors dépassent toutes les limites. Dès lors, les fans sont loin de se montrer réceptifs à cette politique tarifaire. Sous les différents posts publiés sur le réseau social X par le compte officiel Nintendo France, les commentaires fustigent la marque pour des prix jugés abusifs. Mais, pour le moment, le fabricant n'a pas réagi.

© Nintendo.

