En effet, à l’occasion des Offres festives, pas moins de 1000 jeux Nintendo Switch bénéficieront de remises pouvant atteindre jusqu’à -75 %. Ces offres seront accessibles sur le Nintendo eShop du jeudi 16 décembre à 15h, au jeudi 30 décembre à 23h59 !

Des centaines de jeux à prix festif

Et comme vous êtes des petits curieux, et avez été voir directement le site, vous avez constaté la pléthore de jeux éclectiques. N'est-il guère ? Ne dites rien, j'en suis persuadé. Et j'imagine aisément que vous avez déjà trouvé votre bonheur parmi la longue liste de jeux vidéo qui bénéficient d'un rabais monumental.

De nombreuses réductions seront en effet disponibles pour ceux qui aiment partager les jeux avec leurs proches ! Tout le monde pourra danser sur les derniers tubes et s’amuser à évaluer ses performances et les calories brûlées avec Just Dance 2022. Les joueurs pourront aussi tenter de sauver leur vaisseau avec leurs amis en déjouant les complots du ou des imposteurs dans Among Us. Mais vous préférerez peut-être vous offrir un voyage au royaume Oignon ? Alors constituez une équipe de chefs en mode coopératif classique sur une console ou en ligne à 2, 3 ou 4 joueurs dans Overcooked! 2.

Parmi nous, hein...

Ce n'est évidemment point tout puisque ceux qui préfèrent les grandes aventures en solo trouveront également leur bonheur dans les Offres festives. Par exemple dans The Outer Worlds, vous prendrez la tête d’un groupe de compagnons et explorerez la galaxie pour tenter de sauver la colonie Halcyon.

Dans FINAL FANTASY VII, vous aiderez les rebelles à libérer le monde de la domination de la Shinra en incarnant Cloud Strife, un héros qui devra affronter son passé. Les joueurs qui souhaitent se replonger dans l’expérience classique des jeux Sonic d’autrefois et traverser en trombe des zones remaniées, inspirées de ces titres intemporels pourront le faire dans Sonic Mania.

Et dans Mario + The Lapins Crétins™ Kingdom Battle, l’équipe de héros la plus improbable devra explorer quatre mondes en proie au chaos, mener des combats dynamiques au tour par tour contre des ennemis imprévisibles et résoudre des casse-têtes pour rétablir l’ordre dans le royaume Champignon.

1000 jeux c'est beaucoup...

Voici, ci-dessous quelques-uns des principaux titres en promo. N'oubliez pas de vous rendre sur le Nintendo eShop ou la page des Offres du Nintendo eShop pour retrouver la liste complète quand l’offre sera disponible :