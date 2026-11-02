Pour marquer le début de novembre 2026 à sa façon, Nintendo, et plus précisément le très influent Shigeru Miyamoto, ont fait une grande annonce surprise pour licence assez unique du géant japonais, bien que nettement moins populaire que des monstres sacrés comme Mario ou Link/Zelda : Pikmin. À partir de cette année, le 1er novembre sera selon Big N le « Pikmin Day », et la firme a inauguré la chose avec un court-métrage d'animation.

Qu'a annoncé Nintendo pour inaugurer ce que la firme appelle le « Pikmin Day » ?

Ce weekend, Nintendo a tenu un Direct surprise. Au cours de celui-ci, Shigeru Miyamoto en personne a déclaré que le 1er novembre serait désormais désigné comme le « Jour Pikmin ». Si ce Direct a permis de faire le point sur deux des aventures les plus récentes d’Olimar, il avait surtout pour thème la nouvelle mission de Miyamoto au sein de l'entreprise : les projets d'adaptation et de produits dérivés.

« À partir de cette année, nous allons appeler le 1er novembre le "Pikmin Day. À l’avenir, je souhaite que le public en apprenne davantage sur les Pikmin », a expliqué Miyamoto lors du Nintendo Direct dédié à cette annonce. Dans la vidéo, il précise que le 1er novembre a été choisi car la représentation numérique de cette date (soit 11.1) évoque pour lui les Pikmin rouges, jaunes et bleus originaux se tenant côte à côte. Miyamoto a également dévoilé un nouveau projet intitulé « Hello! Pikmin », sur lequel il travaille en collaboration avec Nintendo Pictures.

Pour illustrer son propos, il a ainsi également présenté un nouveau court-métrage d’animation, qui s’inscrit dans la série « Hello! Pikmin ». Dans cette séquence humoristique, on voit un Pikmin rouge s’approcher d’un crapaud qui semble dormir, avec l’intention de dérober une balle de baseball bien usée. Mais au fil de la vidéo, le sort du petit Pikmin semble scellé : le crapaud ne dormait pas, en réalité. Et il a faim.

Après la diffusion de la vidéo, Miyamoto a indiqué que Nintendo prévoyait de proposer de nouveaux courts-métrages d’animation de la série « Hello! Pikmin » via l’application « Nintendo Today » ainsi que par d’autres canaux. Il collabore avec l’équipe de Nintendo Pictures pour leur réalisation, avec pour objectif de publier une vidéo par mois dans un avenir proche.

Source : Nintendo