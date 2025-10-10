Nintendo est décidément un éditeur plein de surprises. Après avoir pris tout le monde de court il y a maintenant trois jours avec une mystérieuse vidéo baptisée « Close to You », la firme de Kyoto confirmait peu après ce que beaucoup de joueurs avaient pressenti : celle-ci possède bel et bien un lien avec l’univers de Pikmin. Forcément, il n’en fallait alors pas plus pour qu’internet s’emballe, s’imaginant qu’il pourrait s’agir d’un premier teasing potentiel pour un nouvel opus. Malheureusement, il semblerait finalement qu’il n’en soit rien.

Nintendo douche les espoirs des fans

Et pour cause, dans un nouveau post publié sur ses réseaux sociaux, Nintendo semble sous-entendre qu’il ne s’agit en réalité de rien de plus qu’un simple court-métrage réalisé par son studio d’animation, Nintendo Pictures, dans l’idée « d’explorer de nouvelles possibilités créatives grâce au contenu vidéo ». « Nous espérons que vous avez apprécié les deux vidéos ‘Close to You’ publiées les 7 et 8 octobre. […] Ce sont les premiers courts-métrages créés par Nintendo Pictures Co. Limited », indique en effet la compagnie à ce sujet.

En l’état, rien ne semble donc indiquer que cela est amené à déboucher sur l’annonce d’un nouveau Pikmin. Ou en tout cas, pas dans un futur proche. En revanche, il se pourrait que nous ayons droit à d’autres courts-métrages de ce style à l’avenir, Nintendo ayant visiblement envie de s’investir davantage dans le domaine. Et on peut comprendre pourquoi. Après tout, la diffusion de ‘Close to You’ aura alimenté de nombreuses discussions pendant deux jours, en plus de permettre à Pikmin de bénéficier d’un joli coup de projecteur.

Sans compter, si tant est qu’il soit vraiment nécessaire de le rappeler, que Nintendo a pu constater le succès de ce genre de production en 2023 avec la sortie du film Super Mario Bros. Un film qui s’apprête d’ailleurs à bénéficier d’une suite, baptisée Super Mario Galaxy, officialisée à l’occasion du dernier Nintendo Direct. Bref, autant dire, donc, que la firme de Kyoto n’a probablement pas fini d’investir dans le domaine de l’animation, ce qui pourrait, à terme, déboucher sur de nouvelles surprises tout aussi inattendues que ‘Close to You’.

Source : Nintendo