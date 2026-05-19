Le mois prochain, l’heure sera au premier bilan pour la Nintendo Switch 2. Le constructeur devrait sortir le grand jeu en marge de cette occasion avec son sempiternel Nintendo Direct de juin. Il se murmure en effet que l’éditeur y annoncerait le retour d’un des plus gros monuments de son catalogue : un remake de Zelda Ocarina of Time. Un nom qui suffit à faire frissonner toute une génération, et qui devrait accessoirement aider Big N à écouler quelques palettes supplémentaires de sa console. Mais Nintendo restant Nintendo, il fallait évidemment une annonce plus étrange qui détonne des rumeurs. Après avoir transformé le réveil en gadget connecté ou les cartons en accessoires Switch, le constructeur japonais vient d’annoncer un nouveau concept. Et il ne vous demandera même pas d’avoir une de ses consoles.

Nintendo annonce l'application de jeu Pictonico!,

Dites ainsi bonjour à Pictonico!, un jeu d'action « free-to-start » pensé pour utiliser les photos stockées sur votre téléphone, ou celles que vous prendrez via cette application, afin de créer une série de mini-jeux volontairement idiots. De l'invasion zombie au défilé sur tapis rouge, en passant par des épreuves de carnaval ou des séquences où votre grand-père finit habillé en ballerine, Nintendo promet des situations aussi variées qu’absurdes pour animer vos soirées entre amis ou en famille. Le concept évoque immédiatement un croisement entre les expérimentations dégénérées de WarioWare et ce que PlayStation avait tenté avec Qui Es-Tu ? à l’époque de la PS4. Concrètement, chaque mini-jeu permettra d'enregistrer images et vidéos directement sur son smartphone, pour ensuite partager les résultats avec ses proches. Oui, vous pourrez recycler cette photo gênante de votre pote prise lors d’une soirée en 2018. Tous les coups seront visiblement permis.

A l’ère où la protection des données personnelles semble être un concept abstrait pour les géants de la tech, Nintendo précise que toutes les photos utilisées ou prises via l’application ne seront pas transmises à ses serveurs. Il ne sera pas non plus nécessaire de disposer d’un compte Nintendo pour l’utiliser. A son lancement le 28 mai sur iOS et Android, Pictonico! sera téléchargeable gratuitement avec une poignée de mini-jeux à accessibles immédiatement. Il faudra toutefois passer à la caisse pour débloquer l’intégralité des 80 mini-jeux chaotiques, du plus accessible au plus difficile.

Bande-annonce en français de Pictonico!

Source : Nintendo