L'engouement est palpable pour les remakes Nintendo, comme l'ont prouvé les jeux Star Fox cet été ou, cette semaine, le retour de Zelda Ocarina of Time. Face à la réponse favorable des joueuses et joueurs à ces propositions modernes, la firme de Kyoto laisse entendre qu'elle va continuer à en produire.

Nintendo va faire d'autres remakes de jeux cultes

Nos confrères de Polygon ont eu l'occasion de s'entretenir avec Nate Bihldorff, l'actuel vice-président senior en charge du développement des produits et de l'édition chez Nintendo. L'homme est notamment revenu sur le lancement de Zelda Ocarina of Time, mais pas seulement. Cette entrevue a aussi été l'occasion de l'interroger sur la stratégie de la firme concernant les remakes.

Nate Bihldorff dresse un constat encourageant lorsqu'il dit que « chacune de nos licences a ses fans ». Alors, s'il est enthousiaste à l'idée que celles-ci accueille de nouveaux épisodes, il reconnaît aussi qu'il y a « une satisfaction à revisiter des jeux qui étaient vraiment, vraiment spéciaux, à l'image d'Ocarina of Time ». Sans compter, ajoute-t-il, qu'« il est important de penser au nombre de personnes qui n'ont jamais joué à l'original », si bien que pour eux, c'est comme découvrir une « toute nouvelle expérience ». En somme, il pourrait bien avoir résumé l'état d'esprit actuel chez Nintendo :

Je pense sincèrement que les nouveaux jeux et les remakes ont autant leur place les uns que les autres dans le catalogue de Nintendo. Nate Bihldorff, pour Polygon.

Nate Bihldorff aux DICE Awards.

Quels jeux moderniser après Zelda Ocarina of Time et Star Fox ?

Cette année, les joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 ont été gâté avec deux beaux remakes : celui de Star Fox d'abord, puis, hier, celui de Zelda Ocarina of Time. Si ces deux refontes de jeux cultes sont un coup d'essai brillant, Bilhdorff n'en dira pas plus sur les potentiels titres à suivre leur exemple.

Cependant, on peut déjà émettre quelques hypothèses. On se souvient notamment d'une ancienne rumeur évoquant un projet autour de Super Metroid, qui n'a toutefois pas refait parler de lui depuis belle lurette. On peut également se dire que les récents anniversaires de grosses licences pourraient inspirer Nintendo. Cela dit, le projet le plus probable serait le remake de Zelda Majora's Mask, la suite directe d'Ocarina of Time. En résumé, on mettrait une pièce sur les titres suivants :

Donkey Kong

Pikmin

Super Mario 64

Super Metroid

Wario Land

Zelda Majora's Mask

Zelda Twilight Princess

© Nintendo