Même si Mario, Pokémon ou encore Zelda sont extrêmement populaires au Japon, un jeu Nintendo vient de dépasser tout le monde. Il s'agit d'Animal Crossing New Horizons, la sensation de 2020 qui a occupé beaucoup de joueurs pendant le confinement.

Une franchise Nintendo s'impose au Japon

Qui pour détrôner ces licences ? Animal Crossing New Horizons ! Depuis sa sortie le 20 mars 2020, la simulation de vie à la sauce Nintendo s'est écoulée à 10 450 000 d'exemplaires, uniquement sur le sol nippon. Une énorme performance à plusieurs niveaux.

D'abord, cet épisode est l'un des plus gros succès de Big N, partout dans le monde, aux côtés de Mario Kart 8 Deluxe avec plus de 39,38 millions de copies achetées par les joueurs. Au Japon plus spécifiquement, New Horizons fait tomber un record datant de 1996, celui de Pokémon Rouge, Vert et Bleu. De ce fait, cette grosse cartouche Switch est aujourd'hui le titre le plus vendu de tous les temps là-bas. Une information en provenance du compte Twitter GameDataLibrary qui compile toutes les ventes de jeux vidéo au pays du Soleil-Levant.

Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir à quel point la Nintendo Switch fonctionne au Japon. En observant le classement, on voit que six jeux de cette plateforme sont dans le top 20. Les cinq autres sont MK8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Épée et Bouclier, Splatoon 2 ainsi que Splatoon 3.