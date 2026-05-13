Le 12 mai 2026, la police de Kyoto est intervenue au siège de Nintendo pour arrêter un homme de 27 ans qui menaçait tout bonnement de faire exploser les locaux.

C'est probablement avec un certain soulagement que les employés de Nintendo sont retournés au travail aujourd'hui. La police de Kyoto a enfin mis la main sur l'homme qui menaçait de faire exploser le bâtiment depuis déjà plusieurs semaines. Un temps d'attente qui aura sûrement été long pour les personnes au courant, mais à présent, ils n'ont plus à s'inquiéter.

Le corbeau qui voulait faire exploser Nintendo enfin arrêté

Cela faisait deux mois qu'une ombre planait au-dessus des locaux de Nintendo. Situé dans l'arrondissement de Shimogyō, à Kyoto, le siège social était visé par une attaque préméditée. Du moins, c'était ce qu'affirmait une lettre de menace. Les représentants de l'entreprise l'ont évidemment prise très au sérieux.

Reçu le 16 mars dernier, le courrier a vite été transmis à la police de Kyoto. Et pour cause, elle contenait des menaces graves à l'encontre de Nintendo. La personne y dit notamment qu'elle va « tous vous faire exploser ». Elle ajoute que « ce plan ne peut pas être contrecarré ». Enfin, elle indique qu'elle aurait piégé les locaux. Les autorités ont alors mené leur enquête pour retrouver l'auteur de cette missive.

Après avoir pris connaissance de cette lettre, la police de locaux a fouillé les bureaux de Nintendo. Elle n'a trouvé aucune trace d'explosif. Puis, après deux mois de recherche, elle a enfin mis la main sur un suspect hier soir. Il s'agit d'un homme de 27 ans qui réside dans la ville d'Hekinan, située dans la préfecture d'Aichi. D'après les premières informations, ce serait un chômeur. Mais les autorités n'ont pas donné plus de détails.

Pour l'heure, le suspect est seulement placé en garde à vous, le temps que la police l'interroge. Toujours est-il que ce cas rappel un fait divers similaire. Déjà en 2024, un homme de 27 ans avait proféré des menaces à la bombe contre le constructeur de la Nintendo Switch 2 et autres. La compagnie avait pris la décision d'annuler plusieurs événements pour éviter tout risque. Cette fois, elle ne semble pas avoir besoin d'aller aussi loin. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la justice tranche sur la culpabilité de l'homme arrêté.

Siège de Nintendo à Kyoto