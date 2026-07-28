Un caméo inattendu dans une Nintendo Switch 2 Edition pourrait raviver les espoirs de voir une licence de JRPG adorée faire son retour grâce à Nintendo.

Nintendo aurait déjà vendu la mèche quant au retour prochain de Xenosaga ? C'est en tout cas ce que se disent de nombreux fans du JRPG culte. Et tout cela grâce au caméo d'un personnage dans la nouvelle édition de Xenoblade Chronicles 2. Cela fait 20 ans que la licence mythique est au repos. Elle pourrait finalement revenir sur la dernière console de Big N après ce clin d'œil.

Xenoblade Chronicles 2 accueille un personnage iconique du JRPG

C'est une annonce qui a immédiatement fait briller les yeux des fans de JRPG. Le personnage de MOMO, figure emblématique et jouable de la licence Xenosaga, intègre comme lame rare la version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2. Alors que KOS-MOS et T-elos avaient leur apparition dans la version originale, ce portage est l'occasion de rendre un nouvel hommage à la première IP de Monolight Soft.

Forcément, il n'en faut pas plus pour que ce caméo ravive un espoir de longue date. 20 après la sortie du dernier volet, Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra, se pourrait-il que la licence fasse bientôt son retour ? À moins que ce ne soit ‘qu'une’ façon de célébrer l'anniversaire de la sortie du dernier jeu de la trilogie, le 6 juillet 2006 au Japon ? En tout cas, tout le monde compte sur Nintendo à présent.

© Nintendo / Monolith Soft.

Le retour de Xenosaga chez Nintendo serait un événement pour les fans de JRPG

Entre 2002 et 2006, la trilogie Xenosaga est devenue une référence du JPRG sur PS2. Seulement, 20 ans après le troisième volet, la saga est presque tombée dans l'oubli faute de refonte ou de nouvelle itération. C'est pourquoi les fans du genre espèrent ardemment son retour. Plusieurs éléments ont justement commencé à mettre le feu aux poudres :

L'arrivée fraîchement annoncée de Momo dans Xenoblade Chronicles 2

Avant cela, le spin-off Pied Piper de 2004 a annoncé qu'il reviendrait sur Steam et Nintendo Switch.

Ce n'est peut-être que le début avant un comeback plus musclé de Xenosaga. Nintendo pourrait alors être l'acteur central de ce revival, donnant un coup de pouce à Bandai Namco qui reste discret sur le sujet.