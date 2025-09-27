Nintendo a pris tout le monde de court avec la sortie surprise d’un nouvel épisode de sa saga culte. Disponible immédiatement après son annonce, ce jeu gratuit suscitait forcément la curiosité. Mais à peine lancé, il fait déjà polémique : de nombreux joueurs n’hésitent pas à le qualifier de véritable catastrophe.

Nintendo adore surprendre. Mais cette fois, la manœuvre fait beaucoup parler. Lors de son dernier Nintendo Direct, l’éditeur a dévoilé Fire Emblem Shadows… et l’a lancé immédiatement, sans prévenir personne. Une stratégie de "shadowdrop" qui a pris de court toute la communauté.

Un lancement inattendu pour Nintendo

D’habitude, Fire Emblem bénéficie de longs mois de communication avant sa sortie. Ici, rien de tout ça. Nintendo a choisi la carte de la surprise totale. Si certains joueurs ont salué l’audace, d’autres se demandent pourquoi un épisode d’une telle licence a été lancé sans véritable promotion.

Dès les premières heures, les critiques se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Des bugs empêchent même certains de démarrer le jeu, ou bloquent les cinématiques. Mais le plus gros problème semble venir du gameplay du jeu Nintendo. Fire Emblem Shadows tente de mélanger la stratégie habituelle de la série avec des mécaniques plus sociales, façon jeu multijoueur léger. Mais beaucoup trouvent le résultat trop simpliste, voire ennuyeux. Sur X, un joueur est allé jusqu’à le qualifier de "pire Fire Emblem de tous les temps".

Tout n’est pas à jeter. Les designs des personnages sont plutôt réussis et récoltent des compliments. Certains apprécient même l’originalité de certaines transformations, aussi étranges soient-elles. Mais pour beaucoup, ces réussites artistiques ne suffisent pas à compenser le manque de profondeur du jeu Nintendo.

Et maintenant ?

La vraie question concerne l’avenir de la licence. Heureusement, les fans attendent déjà avec impatience Fire Emblem: Fortune’s Weave, prévu pour 2026. Plus ambitieux, il devrait revenir à une formule tactique plus classique, fidèle à l’héritage de la série.

En résumé, Fire Emblem Shadows restera sans doute dans l’histoire comme une expérimentation risquée. Nintendo a surpris, c’est vrai. Mais la réception est loin d’être à la hauteur des attentes. Reste à voir si Fortune’s Weave saura effacer ce faux pas et redonner confiance aux fans.

Source : X (Twitter)