Nintendo ouvre l'année 2026 en beauté avec une tonne de conférences qui s'enchaînent les unes après les autres. Aujourd'hui encore, nous avons eu droit à tout un tas de nouvelles annonces.

La firme de Kyoto régale sa communauté une fois de plus en ce premier trimestre 2026. Nintendo vient de tenir une nouvelle conférence, cette fois dédiée à ses partenaires indépendants. L'Indie World de ce mois de mars a ainsi mis en lumière tout un tas de jeux vidéo déjà annoncés pour cette année, mais aussi révélé d'autres nouveautés alléchantes à venir. Il va y avoir des pépites sur Switch 2 et antérieure, c'est dit.

Nintendo fait la part belle aux Indé sur les consoles Switch

Les propositions indé pleuvent pour les joueuses et joueurs les deux Switch. La conférence du jour a permis d'ajouter tout un tas de noms à la liste des jeux à venir sur les consoles hybrides de Big N. Ainsi, de bonnes surprises se confirment enfin, comme le récent Denshattack, un jeu de glisse dans lequel vous conduisez... un bus ! Une autre nouveauté très attendue, Mixtape, officialise sa sortie sur Nintendo Switch 2. Et cerise sur le gâteau, l'un des meilleurs titres de 2025 débarque dès aujourd'hui sur cette même console, à savoir Blue Prince.

D'autres pépites ont également été présentées durant cette petite conférence. Notez bien leurs noms, car ils sont à surveiller. On commencera par My Little Puppy, un jeu qui vous emmène littéralement au paradis des chiens. Dans un style tout aussi adorable, on retiendra Woodo, un jeu de construction qui vous permettra de faire des dioramas irrésistibles. Mais si votre truc, c'est plutôt l'aventure, dans ce cas vous aurez le plaisir d'apprendre que le très bon Moonlighter 2 arrivera dans l'année sur Nintendo Switch 2. Et comme on n'a pas toujours le temps d'attendre, vous pouvez vous jeter dès aujourd'hui sur le nouveau beat'em up Rotwood, un titre qui mélange humour et fantasy. Mais ce n'est là qu'un aperçu de tous les nouveaux titres annoncés.

Toutes les annonces du Nintendo Indie World

Denshattack, le jeu qui vous fait rider avec un bus

My Little Puppy, littéralement le paradis des chiens

Heave Ho 2, la suite déjanté officiellement annoncée

Moonlighter 2 se confirme sur Nintendo Switch en 2026

Woodo, l'annonce la plus cosy de la conférence

Minishoot' Adventures, le jeu adoré de Steam débarque aujourd'hui sur Nintendo Switch

The Midnight Walk, une pépite qui arrive enfin sur Switch

Rotwood, un jeu d'aventure drôle sort aujourd'hui

Mixtape, le jeu narratif à la Life is Strange, s'annonce sur Nintendo Switch 2

Blighted, un western cauchemardesque prometteur sur Switch 2

Deadzone Rogue, un FPS indé à surveiller sur Nintendo Switch 2

Grave Seasons, Unrailed 2, Toem 2, inKONBINI, Outbound, Ratatan... une pluie de jeux se montre

Blue Prince, l'un des meilleurs jeux indé de 2026 s'officialise sur Nintendo Switch 2

Le replay du Nintendo Indie World du 3 mars 2026