La firme de Kyoto a plus d'un tour dans sa poche. Les leaks fusaient pour une conférence qui s'est finalement bien tenue le 31 juillet dernier. Mais, après ce Direct étonnant à plus d'un titre, Nintendo annonce un nouvel événement qui arrive très vite. Cette fois encore, des jeux sur la Switch 2 et sa grande sœur vont se montrer. Peut-être que ce serait le moment pour un titre très attendu ?

Un nouvel événement pour la Nintendo Switch 2

La semaine dernière, le monde du gaming était frémissant à l'idée d'un potentiel Nintendo Direct. Celui-ci a bien eu lieu, prenant la forme d'un Partner Showcase pour les Switch 1 et 2. Autant, il y a eu de belles world premiere, autant certains ont regretté l'absence de nombreux titres, à l'instar de Metroid Prime 4 ou encore Professeur Layton. Si vous faites partie des déçus, cette nouvelle annonce pourrait bien vous réconforter.

Eh oui ! La firme de Kyoto ne lambine pas. Un nouvel événement vient d'être annoncé et il mettra de nouveau à l'honneur la Nintendo Switch 2 et la précédente console hybride. En effet, il s'agit d'une conférence Indie World dédiée à la scène indépendante. Pendant une durée de 15 minutes, de nombreux studios tiers dévoileront leurs productions à venir sur les deux machines. Le rendez-vous est fixé ce jeudi 15 août, à 15 heures précises.

Quels jeux espérer au Indie World ?

Pour l'heure, les sorties indé à venir sur Nintendo Switch 1 et 2 sont encore très floues. Cela dit, les deux consoles hybrides sont très propices aux productions de moindre calibre. Nous pourrions donc avoir de belles surprises pendant cet Indie World d'août. Bien sûr, le jeu que tout le monde espère n'est autre que Hollow Knight Silksong. Le sequel tant attendu trouverait là une belle vitrine juste avant de se laisser essayer à la Gamescom. Croisons les doigts !

Parmi les autres titres probables, Shinobi Art of Vengeance pourrait de nouveau se montrer. Cela dit, il était déjà là au dernier Direct. Autre probabilité : Enter the Gungeon 2 ! Depuis son annonce, peu de nouvelle de cette suite également très attendue. Tant que nous parlons de suite, nous pouvons aussi imaginer que Coffee Talk Tokyo, troisième opus de la licence, indique enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch 2. Pour le savoir, rendez-vous après-demain, 15 août, pour l'Indie World !