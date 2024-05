L'intransigeance de Nintendo envers l'émulation continue de se manifester. D'un seul coup, le géant japonais vient d'éradiquer un réseau entier gardant en réserve des milliers de copies émulées de ses jeux.

La guerre de Nintendo contre l'émulation ne meurt jamais

Le mois dernier, Nintendo obtenait gain de cause contre Yuzu, un nom bien connu de l'émulation. En invoquant une atteinte au Digital Millennium Copyright Act (DMCA), le géant japonais a entraîné la fermeture de l'émulateur. Non content de cela, il a également obtenu le versement de la somme de 2,4 millions de dollars en dommages et intérêts. Mais cela ne suffisait visiblement pas.

La semaine dernière, Nintendo a encore fait usage du DMCA à l'encontre de GitHub. Plus précisément contre un réseau abritant exactement 8535 copies de Yuzu, contenant des éléments de code de feu l'émulateur original. Selon le constructeur, ce dépôt GitHub « fournissait l'accès à l'émulateur Yuzu ou à du code basé sur l'émulateur. Ceci porte atteinte aux mesures de protection technologiques de Nintendo et permet l'utilisation illégale de copies de jeux Switch ».

GitHub s'est prononcé face à cette attaque. « Le réseau comptait plus d'une centaine de copies de contenu soi-disant illégal. Mais comme le plaignant a prétendu que la plupart portait atteinte à ses droits, GitHub a été forcé de supprimer le réseau entier. Soit les 8 535 copies qu'il comportait ». Les personnes ayant déposé lesdites copies sur le réseau en ont été informées. Ce afin de connaître leurs propres droits et la possibilité de protester contre la décision de Nintendo. Mais le ménage était toutefois déjà fait.