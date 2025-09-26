Vous pensiez que Nintendo en avait fini avec les annonces ? Détrompez-vous. Après un Nintendo Direct déjà relativement complet le 12 septembre dernier, l’éditeur nippon continue de multiplier les annonces, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire dans le sens où, au grand dam des joueurs qui l’attendaient, nous venons tout juste d’apprendre le report de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur. Et pour le meilleur dans le sens où, sans crier gare, un nouvel opus de Fire Emblem vient tout juste d’être annoncé… et de sortir dans la foulée !

Fire Emblem Shadows droppé par Nintendo

Non, vous ne rêvez pas. Après l’annonce de Fire Emblem: Fortune’s Weave il y a maintenant deux semaines, Nintendo continue de nous surprendre avec le shadow drop de Fire Emblem Shadows, qui vient tout juste d’être dévoilé dans le cadre du Tokyo Game Show 2025. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez par ailleurs que ce titre, qui fait office de spin-off à la franchise, est disponible gratuitement sur iOS et Android. De quoi permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir facilement tout ce qu’il peut avoir à offrir, donc.

« Le gameplay de Fire Emblem Shadows combine stratégie en temps réel et déduction sociale » nous explique Nintendo, qui a collaboré avec Intelligent Systems et DeNA sur son développement. « L’un des trois alliés participant à chaque bataille est en réalité un disciple perfide de l’ombre. Les joueurs choisissent d’incarner soit un disciple de la lumière, dont le but est de trouver son chemin à travers le labyrinthe, soit un disciple de l’ombre. Après la bataille initiale, les joueurs votent pour déterminer qui, selon eux, est le disciple perfide de l’ombre ».

Un concept plutôt intéressant, donc, qui permet ensuite de déterminer la suite de l’aventure. « Le résultat du vote détermine si la bataille suivante sera plus favorable ou plus difficile » explique en effet la compagnie. Bien sûr, la préparation sera alors la clé, puisqu’il sera possible de choisir ses armes et ses sorts en amont des combats pour augmenter ses chances de victoire. Sans compter que Fire Emblem Shadows permet également d’acheter et de vendre des trésors aux autres joueurs pour tenter de dénicher la meilleure amie possible. À tester dès maintenant !

Source : Nintendo