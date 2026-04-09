Décidément, il semblerait que ça fourmille d'idées dans la tête des dirigeants de Nintendo en ce moment. Il y aurait du neuf en prévision pour notre cher plombier peureux Luigi.

C'est l'effervescence totale autour des mascottes Nintendo en ce moment. La firme de Kyoto fait fureur avec le nouveau film d'animation Super Mario Galaxy, réalisé par le studio français Illumination. Au-delà du box-office, certains y voient aussi un tremplin pour de nouveaux projets autour de ses licences. Parmi les rumeurs, un certain Luigi serait concerné, et pas qu'un peu.

Nintendo a de grands projets pour l'un de ses plus grands héros

Même si Mario reste la figurine la plus mythique de Nintendo, ce n'est pas le seul à avoir une place de choix dans le cœur des fans. Rien que son frère, Luigi, jouit d'une belle popularité. Malgré son caractère peureux, le bougre a non seulement une place réservé dans tous les spin-offs de la franchise du plombier moustachu, mais à aussi droit à des jeux à son nom. Dès lors, beaucoup attendent son retour.

Ça tombe bien, car Nintendo serait justement en train de plancher sur plusieurs nouveautés concernant le plombier de vêtu de vert. L'insider Nick Baker, qui intervient en ligne sous le pseudonyme Shpeshal Nick, prétend avoir entendu bien des choses à son sujet, dont une idée de film Luigi's Mansion :

[...]. De ce que j'ai entendu, plein de choses seraient en préparation. Je ne peux pas encore en parler, mais ils réfléchissent à pitcher un film Luigi's Mansion, par exemple. Nick Baker, sur X.

Un nouveau Luigi's Mansion à venir sur Switch 2 ?

La nouvelle stratégie transmédia de Nintendo est mûrement réfléchie. Nous le voyons encore en ce moment : après avoir sorti la compilation remasterisée des jeux Super Mario Galaxy sur Switch, Big N a sorti une édition Switch 2 de Super Mario Bros Wonder avec du contenu supplémentaire parmi lesquels l'ajout du personnage d'Harmonie au roster. Et tout cela en amont de la sortie du nouveau film d'animation à succès.

Dès lors, la mise en avant des héros de la galaxie Nintendo a de quoi motiver d'autres productions. Si on parle par exemple d'un retour de la saga Star Fox, le cadet des frères Mario ne serait pas en reste non plus. Toujours selon Nick Baker, Big N serait activement en train de travailler sur un nouveau jeu mettant Luigi à l'honneur. Plus que cela, il aurait eu vent de future figurine Amiibo Luigi's Mansion. Il ne serait donc pas étonnée que celles-ci accompagnent ce nouveau jeu.

Même si ces informations sont à prendre avec les pincettes d'usage, il ne serait pas étonnant que Nintendo ait bien un projet de jeu Luigi sur les rails. La licence des Mansion a une belle popularité. La première Switch a eu droit à un troisième épisode et un remaster du deuxième. La Nintendo Switch 2 serait donc le terrain privilégié pour d'autres refontes ou, espérons-le, un Luigi's Mansion 4.