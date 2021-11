Nintendo vient d’évoquer timidement sa "prochaine console de jeu" dans un document officiel. Le constructeur japonais a diffusé hier son rapport financier pour le deuxième trimestre de l’année fiscale qui prendra fin en mars prochain. Et sur une des pages du document, une illustration indique que la "prochaine console de jeu" de Nintendo sortira dans les années "20XX." À en croire cette même illustration, cette nouvelle machine utilisera le système de Compte Nintendo.

Ce système, mis en place sur Switch, veut être maintenu par Nintendo sur sa prochaine console. La firme de Shuntaro Furukawa explique en effet qu’elle "veut maintenir un rapport positif et durable avec les consommateurs à l’avenir via ces comptes."

En ce qui concerne cette "prochaine console de jeu," Nintendo affirme qu’elle est essentielle à sa stratégie. Stratégie qui est d’exposer le plus de monde possible à ses licences :

Pour contribuer à nos efforts d’augmentation du nombre de personnes exposé à la propriété intellectuelle de Nintendo, Nintendo prévoit de continuer à faire croître son activité liée au concept central de création de produits uniques qui associent hardware et software.

La chose est évidemment très vague. Mais elle réaffirme que Nintendo n’en a pas terminé avec la production de consoles. Et que sa prochaine console est déjà en cours de préparation.

À noter cependant qu’il est envisageable que l’arrivée de cette nouvelle machine soit retardée par la pénurie mondiale en semi-conducteurs. Nintendo a d’ores et déjà indiqué que ce problème a impacté sa capacité à produite autant de Switch qu’il le souhaiterait. Et il nuit également à sa capacité à préparer sa prochaine console.

Au cours d’une conférence destinée aux investisseurs, Ko Shiota, le responsable du hardware chez Nintendo, s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, ces problèmes d’approvisionnement durables poussent Nintendo à revoir sa copie :

La situation autour des semi-conducteurs a un certain effet sur le développement du hardware. Nous étudions la possibilité de remplacer certains composants et d’altérer des designs. Le but étant d’essayer de réduire l’impact de la pénurie.