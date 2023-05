Comme PlayStation et Xbox, Nintendo dispose de sa propre boutique en ligne sur Nintendo Switch. L'eShop permet aux joueurs d'acheter des jeux en quelques clics pour y jouer instantanément. Le service, qui existe depuis 2011 et alimentait déjà la 3DS et la Wii U, propose régulièrement de nombreuses promotions aux possesseurs de Nintendo Switch. Malheureusement tout le monde ne pourra plus en profiter. Big N a pris la décision de fermer sa boutique dans un territoire bien précis.

Nintendo ferme l'eShop en Russie

Dans un communiqué envoyé aux éditeurs et rendu public par le média Game Developer, Nintendo Europe annonce la fermeture de l'eShop en Russie dès aujourd'hui, le 31 mai 2023. L'entreprise explique avoir pris cette décision en raison « des perspectives économiques actuelles ». En 2022, la firme avait déjà cessé la vente de produits physiques en Russie à cause de la guerre menée par le pays en Ukraine. L'eShop était en maintenance depuis plusieurs mois suite à l'arrêt des transactions en Roubles russes.

« À partir du 31 mai 2023, les clients russes disposant d'un compte Nintendo existant seront en mesure de retélécharger le contenu numérique qu'ils ont précédemment acheté. Il ne sera pas possible d'effectuer de nouveaux achats ou d'utiliser des codes de téléchargement dans le Nintendo eShop en Russie », explique la firme japonaise dans son communiqué de presse officiel.

Une décision dans la lignée de celle de ses concurrents

La décision de Nintendo suspendre son service en ligne n'est pas particulièrement surprenante. Il ne s'agit pas de la première entreprise de l'industrie du jeu vidéo à stopper ses activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine. Ses concurrents Sony et Microsoft avait déjà pris la même décision en 2022. Big N explique que le téléchargement de produits déjà achetés par les joueurs reste possible. L'entreprise tient à « honorer ses engagements précédents envers ses clients sur le marché russe ». Les joueurs russes ne pourront donc pas profiter des nouveaux jeux Nintendo Switch à venir cette année. En avril, on découvrait même qu'ils seraient certainement privés de Starfield, l'exclusivité Microsoft attendue depuis des années.