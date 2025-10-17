La DS est sans doute l’une des consoles Nintendo les plus appréciées, et ça tombe bien, la Nintendo Switch 2 pourrait bientôt accueillir cette fonctionnalité culte.

On le sait, la nostalgie a un impact énorme sur la consommation, et les éditeurs comme Nintendo l’ont bien compris. La preuve, les jeux NES, Super NES et Game Boy sont déjà disponibles via des abonnements comme le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, entre autres. Et justement, il semblerait que l’entreprise japonaise souhaite poursuivre sur cette lancée avec la Nintendo Switch 2. Explications.

Des jeux DS sur Nintendo Switch 2 ?

Et si la Nintendo DS faisait son grand retour, mais cette fois sur la Nintendo Switch 2 ? C’est ce que laisse penser un nouveau brevet déposé par Nintendo. Une découverte qui affole déjà les fans et relance les spéculations autour de l’avenir du service Nintendo Switch Online. C’est le créateur de contenu MikeOdysseyYT qui a repéré le document en question. Le brevet montre une Switch équipée d’un second écran, visible pendant le jeu. Sur les schémas, plusieurs options sont présentées, un affichage en double écran ou une fenêtre “image dans l’image”, un peu comme sur la mythique DS.

Difficile de ne pas y voir un clin d’œil à la console portable sortie en 2004. Bien sûr, rien n’est confirmé. Mais cette idée de double affichage s’inscrit parfaitement dans la logique de Nintendo, toujours prête à fusionner nostalgie et innovation. Cela serait parfait pour la Nintendo Switch 2.

Le retour d’une légende du jeu portable

La Nintendo DS, c’est une génération entière de souvenirs. Plus de 150 millions d’exemplaires vendus, des titres cultes comme Pokémon Diamant et Perle, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass ou Animal Crossing: Wild World, et une utilisation unique du double écran.

Beaucoup de jeux exploitaient la partie tactile pour les cartes ou les menus, tandis que l’écran principal affichait l’action. Recréer cette expérience sur Nintendo Switch 2 pourrait être un vrai défi technique, mais Nintendo a déjà prouvé avec la Game Boy et la N64 qu’elle sait adapter ses classiques avec soin.

Comme toujours, il faut rester prudent. Nintendo dépose régulièrement des brevets qui ne débouchent sur rien de concret. Cependant, ce projet colle parfaitement avec la stratégie actuelle du constructeur, enrichir l’abonnement Switch Online tout en misant sur la fibre nostalgique. Imaginez un peu le tout sur Nintendo Switch 2...

Source : Mike Odyssey