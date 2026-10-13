Si la Nintendo DS a vu naître des licences emblématiques a marqué les beaux jours des aventures cosy, casual ou même de RPG, elle n’a jamais vraiment été le terrain de jeu privilégié des amateurs d’horreur. Et pourtant, quelques titres avaient tenté de faire frissonner les joueurs de la console portable, dont Dementium 2, un survival horror sorti en 2010. 16 ans plus tard, Renegade Kid s’apprête à prendre sa revanche et à lui offrir une seconde chance en le ressortant sur PC.

L'un des jeux les plus gores de la Nintendo DS de retour sur Steam

Le jeu d’horreur reviendra ainsi dans une version restaurée par son équipe d’origine sur PC dès ce mois-ci, sans date précise ni de prix révélé. Ce n’est pourtant pas la première fois que le jeu DS revient d’entre les morts, puisque le jeu Nintendo DS avait déjà eu le droit à une version PC en 2013, mais sans la participation de l’équipe d’origine. Elle avait d’ailleurs reçu un accueil critique loin d’être favorable, mais cette fois c’est bien Atooi, le studio fondé par Jools Watsham, cofondateur de Renegade Kid, qui sera derrière ce remaster, qui promet de respecter davantage ses origines.

Cette nouvelle version permettra notamment de jongler entre nostalgie et confort moderne avec le choix entre un affichage en 4K et une résolution rétro, une lampe torche modernisée ou dans son rendu original, ou même l’option de désactiver la musique, qui, traditionnellement, trahit l’approche des ennemis. Côté nouveautés absentes sur Nintendo DS, Dementium 2 proposera également une mini-carte adaptée à l’écran du PC, la prise en charge des manettes et du sacro-saint clavier-souris et, évidemment, des succès Steam.







C'est quoi Dementium 2 ?

Dans Dementium 2, vous incarnez William Redmoor, qui se réveille au beau milieu du Bright Dawn Treatment Center après une opération du cerveau. Accusé d’avoir assassiné sa femme, il doit alors tenter de s’échapper de cet établissement où les murs semblent cacher des horreurs bien plus inquiétantes que ses occupants. Exploration énigmes, gestion de l’inventaire et créatures terrifiantes animeront votre balade dans ce centre lugubre. Un des jeux Nintendo DS les plus gores et un survival horror à l’ancienne que vous pourrez donc redécouvrir prochainement. Reste cependant à voir si cette nouvelle version saura convaincre plus que les nostalgiques de la console portable et si elle permettra, enfin, de donner naissance à un Dementium 3, déjà évoqué par le passé, mais jamais annoncé.

Source : Steam