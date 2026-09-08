Revivez l'intégralité de la conférence Nintendo Direct organisées pour les 40 ans de The Legend of Zelda avec le récap' complet des annonces sur Gameblog.

Les fans de Zelda ont finalement pu célébrer les 40 ans de la licence avec un Nintendo Direct organisé ce mardi 8 septembre 2026. En une demi-heure de conférence, l'éditeur japonais s'est essentiellement concentré sur le fameux remake d'Ocarina of Time. Mais il a aussi pensé à évoquer le film qui reste encore très mystérieux. Revivez l'événement avec notre récap.

Nintendo fête enfin les 40 ans de Zelda avec quelques annonces

The Legend of Zelda porte bien son statut légendaire aujourd'hui. Même si la licence passait officiellement le cap des 40 ans le 21 février dernier, Nintendo a choisi la rentrée pour offrir au public une conférence pleine d'annonces et de surprises. Le Nintendo Direct du 8 septembre s'est ainsi ouvert sur une reprise orchestrale du thème principal des jeux. Il rejoint d'ailleurs l'application Music de Nintendo.

Une fois l'introduction musicale terminée, Shigueru Miyamoto en personne a confirmé que le titre du film tiré de la licence serait, tout simplement, The Legend of Zelda. Il en profite également pour rappeler une bonne fois pour toute que le film sortira à l'international le 30 avril 2027, ce qui renvoie au 28 avril 2027 en France. Pour rappel, il avait était re-planifié deux fois. Mais cette fois-ci, on dirait que c'est la bonne.

Après un petit aparté merchandising laissant entrevoir une tonne de nouveautés à collectionner, Nintendo a enchaîné sur Zelda Ocarina of Time Remake. L'éditeur n'y est d'ailleurs pas allé par quatre chemins, nous présentant le jeu en action avec une séquence de gameplay chez les Kokiri et en Hyrule. Une belle mise en bouche avant la sortie le 5 novembre 2026.

Nintendo veut également accompagner au mieux la sortie du jeu. Les collectionneurs pourront se procurer un Ocarina spécialement designé pour le futur remake. À moins que vous préfériez y jouer sur votre téléphone ? Car l'application Zelda Notes va aussi se mettre à jour pour ajouter plusieurs fonctionnalités propres au jeu.

Cependant, les joueurs les plus mordus craqueront certainement pour la Nintendo Switch 2 et la manette Pro aux couleurs de Zelda Ocarina of Time Remake. Ces éditions spéciales arriveront un peu avant le jeu, le 29 octobre 2026. D'autres accessoires seront disponibles ultérieurement. Le Nintendo Direct a notamment dévoilé des figurines Amiibo de Link et la Princess, directement inspirées d'un artwork du jeu d'origine. De quoi ravir les fans pour cette année anniversaire.

Le replay du Nintendo Direct spécial

N'oubliez pas la deuxième conférence Nintendo Direct de septembre 2026

Ce Nintendo Direct spécial Zelda nous met l'eau à la bouche pour la fin d'année 2026. Cependant, ce n'est que le début des festivités de septembre pour la firme de Kyoto. Elle nous donne en effet rendez-vous demain, mercredi, pour une autre conférence dédiée aux futurs jeux de la Nintendo Switch 2. Ne manquez pas le rendez-vous :

Date : 9 septembre 2026

: 9 septembre 2026 Horaire : 16 heures (France métropolitaine)

: 16 heures (France métropolitaine) Durée : 45 minutes environ

: 45 minutes environ Plateforme : chaîne YouTube de Nintendo et application Nintendo Today!