Prêts à enfin découvrir pleinement la Nintendo Switch 2 ? Pour rappel, la nouvelle présentation sera diffusée en live dès ce mercredi 2 avril 2025 à 15h00 tapantes (heure française) ! Il n'y a pas encore de leak sur le contenu de la vidéo, mais le constructeur japonais vient de faire une annonce importante. Si vous voulez suivre le Direct dans son intégralité, prévoyez de libérer environ une heure demain après-midi. « Rendez-vous demain à 15:00 pour en savoir plus sur la #NintendoSwitch2 à l'occasion d'un #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 d'environ 60 minutes ! » a annoncé la branche française de la firme japonaise sur X. Le moment idéal pour officialiser la date de lancement des précommandes ?

Pas un mais deux Nintendo Direct pour la Switch 2

À quelques heures du Nintendo Direct dédiée à la Switch 2, le constructeur a donc confirmé la durée approximative de cette présentation. Le constructeur a visiblement beaucoup de choses à dire, et c'est normal puisqu'il s'agit de lever le voile sur une nouvelle console. Durant ces 60 minutes, Big N devrait revenir sur les différentes fonctionnalités confirmées ou qui ont leaké à l'image du bouton « C » ou de la rétrocompatibilité. Si la société décide de revenir sur la rétrocompatibilité, alors on aura peut-être un mot sur les possibles améliorations graphiques et techniques de jeux déjà sortis.

Même si ce Nintendo Direct sera énorme et que des jeux pourraient être présents, n'espérez pas des aperçus détaillés. Pour approfondir cela, le géant a annoncé une grosse surprise avec un second Direct Treehouse pour le lendemain et le surlendemain avec du gameplay sur les jeux Switch 2. « Rejoignez-nous les 3 et 4 avril à 16h00 chaque jour pour une présentation Nintendo Treehouse: Live avec des prises en main des jeux de la Switch 2 » a fait savoir la branche américaine de Big N. Là encore, impossible de savoir ce qui attend les joueuses et joueurs, mais on peut tout de même miser une grosse pièce sur du gameplay de Mario Kart 9.

Crédits : Nintendo of America.

Source : Nintendo France.