Le premier Nintendo Direct de l'année nous a offert un gros coup de projecteur sur l'une des prochaines exclusivités des Switch 1 et 2. Découvrez toutes les nouvelles infos.

Pour ouvrir 2026, la firme de Kyoto célèbre le retour d'une licence qui avait cartonné. 13 ans après l'opus sur Nintendo 3DS, Tomodachi Life va enfin faire son retour sur Switch cette année. L'éditeur japonais lui fait donc l'honneur d'un Nintendo Direct entièrement dédié, dévoilant ainsi toutes les nouveautés de ce nouvel épisode. Vos Miis vont enfin pouvoir vivre leur « Vie de rêve » !

Une nouvelle aventure personnalisable dans Tomodachi Life

Pour les néophytes qui seraient passés à côté du phénomène en 2013, les Tomodachi Life sont deux jeux dont les Mii sont les vedettes. Ainsi, dans ce nouvel opus à venir sur Nintendo Switch, vous pourrez de nouveau créer votre avatar ainsi que tous les personnages qui habiteront cette ville de rêve. Du visage aux cheveux, en passant par la voix et la carrure, vous pourrez personnaliser votre joyeuse bande comme bon vous semble. Il est même possible dessiner vos propres motifs pour les rendre vraiment uniques et choisir certains de leurs traits de personnalité.

© Nintendo.

Une fois vos Mii créés, à eux la belle vie dans Tomodachie Life Une vie de rêve. Et l'expérience promet de plaire aux amateurs d'Animal Crossing New Horizons qui attendent un nouvel opus sur Nintendo Switch 2. Cette future exclu vous ouvre les portes d'un supermarché où acheter à manger mais aussi un tas de vêtements. Mais ce n'est là qu'un exemple de tous les lieux à visiter : studio photo, appartements à décorer... votre imagination sera encore plus sollicitée qu'en 2013, à fortiori grâce à l'atelier de création qui vous invite à créer toutes sorte de motifs qui peuvent aussi bien habiller vos tenues que votre café.

© Nintendo.

D'autant plus que ce Tomodachi Life sur Nintendo Switch vous rend véritable maître des lieux. À ce titre, vous pourrez personnaliser votre île de rêve. Plantez des arbres, tracez les routes ou changez l'emplacement des bâtiments... À vous de choisir dans quel décor vous voulez voir vos personnages évoluer. Pour cela, rendez-vous au centre d'urbanisme et tenez-vous au courant des nouvelles en regardant la chaîne d'informations Mii News.

La vie de vos Mii sur Nintendo Switch

Tomodachi Life Une vie de rêve n'est pas qu'un bac à sable dans lequel aménager votre ville. C'est une véritable simulation de vie. En ce sens, vous suivez les élans de tous les personnages qui habitent cette île. Chacun à ses passe-temps sur lesquels vous pouvez influer, mais aussi ses aspirations et sentiments. À vous d'observer et d'influer sur la vie sociale de toute cette fourmilière à laquelle vous aurez donné naissance sur Nintendo Switch.

© Nintendo.

Un peu comme dans Les Sims, vos Mii vont donc à la rencontre des autres ou ont besoin d'un petit coup de pouce de votre part. Ainsi, ils nouent des liens les uns avec les autres. Amitié, romance... ils pourraient bien vous réserver quelques surprises. Mais vous êtes là pour les accompagner dans leurs échanges même pour choisir ce qu'ils aiment faire avec leurs amis ou en couple. Tomodachi Life Une vie de rêve promet de vous faire vivre des tas d'aventures aussi drôles que rafraichissante. Nul doute que ce sera une des exclusivités à ne pas louper sur Nintendo Switch.

Justement, pour conclure sa présentation, Big N a dévoilé l'information que tous les dans attendaient. C'est désormais officiel : Tomodachi Life Une vie de rêve sortira le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch. Pas d'édition Switch 2 annoncée en revanche. En revanche, le jeu sera bien compatible sur la nouvelle console hybride.