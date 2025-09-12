Le traditionnel Nintendo Direct de septembre vient de se conclure, dévoilant encore davantage le line-up de plus en plus colossal de la Switch 2. De grosses annonces sont tombées !

La firme de Kyoto nous a concocté un Nintendo Direct aux petits oignons pour la rentrée ! Après un long segment autour de la licence Mario, la conférence a fait pleuvoir les annonces pour ses deux consoles hybrides. De grosses nouveautés arrivent sur la Switch 2 et sa grande sœur, vous allez avoir de quoi jouer dans les mois à venir. Tenez-vous prêt, on vous récapitule tout.

Des annonces pleines d'émotion au Nintendo Direct de septembre 2025

Pour bien commencer, le Nintendo Direct a tenu à rendre hommage à sa plus célèbre mascotte qui fêtera ses 40 ans demain, le 13 septembre. Après quelques brèves concernant une nouvelle exposition et le troisième parc à thème, Shigeru Miyamoto en personne a levé le voile sur la grande annonce d'ouverture : la sortie en 2026 d'un film Super Mario Galaxy ! Une tonne d'annonces de jeux tirés de la franchise a également plu pendant cette conférence, entre remasters, nouveau Yoshi et compétition sportives !

D'autres licences de Nintendo se sont montrées à l'occasion de ce Nintendo Direct d'une heure. Nous avons eu un nouvel aperçu du prochain Hyrule Warriors par exemple. Puis, ce qui a étonné, c'est avant tout ce qui concernait la franchise Pokemon ! Évidemment, la firme de Kyoto nous en a donné un peu plus à voir concernant Légendes ZA. Mais, la grosse surprise, c'était Pokémon Pokopia, sorte d'opus au croisement d'Animal Crossing. Enfin, un autre titre phare des consoles de Big N s'est dévoilé en grandes pompes : le tout nouveau Fire Emblem Fortune's Weave.

Les éditeurs tiers étaient aussi de la partie avec de très grosses présentations. Ainsi, Hades 2 a enfin donné sa date de sortie. On notera par ailleurs la présence de Square Enix qui a fait sa grande annonce pour FF7 Remake. Nous avons en plus pu compter sur la présence de DQ, avec la future compilation de remake et, sutout, l'annonce surprise pour Dragon Quest 7 ! Pour finir, notons que les leaks avaient raison : Resident Evil 9 et ses récents prédécesseurs s'apprêtent à faire leur entrée sur Switch 2. Voilà donc une conférence qui pesait lourd !

Toutes les annonces du Nintendo Direct

Super Mario Galaxy... le film !

Super Mario Galaxy 1 et 2 reviennent en bundle sur Nintendo Switch 2

Mario Tennis Fever joue sa balle de match à la conférence de septembre

Super Mario Wonder arrive sur Nintendo Switch 2

Yoshi and the Mysterious Book, un adorable nouveau jeu

Storm Lancers, un nouveau jeu dévoilé

Dinkum, le Animal Crossing-like multijoueur fait une apparition

Popucum, une aventure colorée annoncée au Nintendo Direct

Tomodachi Life présente un nouveau trailer de rêve au Nintendo Direct

Mortal Kombat Legacy Kollection va frapper fort sur Nintendo Switch 1 et 2

FF7 Remake se montre enfin sur Nintendo Switch 2

Lynked Banner of the Spark vous invite à lutter contre les robots

Hades 2 vous fait danser en enfer sur Nintendo Switch 2

Kirby AirRiders nous constelle d'annonces au Direct

Hyrule Warriors et Les Chroniqus du Sceau s'offre un trailer épique

Dragon Quest 7 Reimagined, la grosse surprise du Nintendo Direct

Le Virtual Boy arrive dans le Nintendo Switch Online

Fatal Frame 2, le remake vous faire trembler sur Nintendo Switch 2

One Piece Pirates Warriors 4 se met à jour sur Switch 2

Overcooked 2 s'offre une Nintendo Switch 2 Edition

Stardew Valley continue sa conquête sur la nouvelle console de Big N

Human Fall Flat fait une jolie annonce pour le printemps 2026

Power Wash Simulator 2 donne un coup de jet au Nintendo Direct

Suika Game Planet, le jeu phénomène est de retour sur Switch

Metroid Prime 4 Beyond met la gomme au Nintendo Direct

Donkey Kong Bananza en encore dans le ventre

Pokémon Pokopia, un Animal Crossing délirant germe au Nintendo Direct

Légendes Pokémon ZA montre encore sa version Nintendo Switch 3

Pokemon ZA présente une première extension au Nintendo Direct

Danganronpa 2 relance l'enquête sur Nintendo Switch

Dinasty Warriors Origins crée la surprise au Nintendo Direct

Monster Hunter Stories 3 vend encore du rêve pendant le Nintendo Direct

Two Point Museum, Disgaea 7, EA FC 26, Dragon Quest 1 + 2, Virtua Fighter 5, LEGO Voyagers, Little Nightmares 3 et Persona 3 Reload en bref

Resident Evil 9 annonce l'horreur sur Nintendo Switch 2

Fire Emblem Fortune's Weaver, enfin le retour de la licence au Nintendo Direct

L'intégral du grand Nintendo Direct de septembre 2025