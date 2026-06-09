Le Nintendo Direct du mois de juin 2026 se conclut avec des annonces qui vont peser dans les mois à venir. De grosses surprises sont maintenant attendues sur Nintendo Switch 2.

Après le State of Play de Sony et le Xbox Games Showcase, c'est au tour du troisième constructeur star d'assurer le spectacle. Annoncé hier par surprise, le Nintendo Direct de juin vient boucler cette période de Summer Game Fest 2026 avec une conférence de 50 minutes pleine de belles annonces pour les fans des exclusivités de la marque rouge. Voici le récap complet des annonces Nintendo Switch 2.

Un Nintendo Direct qui repousse les limites de la Nintendo Switch 2

Les prochains mois vont être bien remplis pour les joueuses et joueurs Nintendo. Le Direct du jour a notamment fait la part belle aux éditeurs-tiers, avec des rappels évidents comme Rayman Legends Retold, mais aussi un tas de surprises. Stellar Blade, Devil May Cry 5, Metaphor ReFantazio, Space Marine 2... La Switch 2 va décidément rattraper son “retard” en offrant à son catalogue un tas de jeux qui ont laissé leur empreinte sur les dernières années. Mais celle qui nous a fait dresser les poils, c'est évidemment la présentation musclée de Kingdom Hearts 4.

Cela dit, les aficionados de Big étaient surtout aux aguets pour les exclusivités. Et là, on peut dire qu'ils ont été servis. Parmi les surprises attendues, nous avons enfin découvert le DLC de Pokemon Pokopia que beaucoup espéraient. On a également eu un nouvel aperçu d'Orbitals, le jeu coop à la Split Fiction, ainsi que l'annonce d'une démo gratuite avant la sortie de Star Fox. En parlant de sortie, Fire Emblem Fortune's Weave a enfin donné sa date. Mais les grosses surprises du Nintendo Direct étaient assurément l'annonce de Xenoblade Genesis, nouvelle entrée dans la franchise, et, encore plus, celle du remake de Zelda Ocarina of Time. La Switch 2 va vous régaler dans les prochains mois, c'est dit.

Tous les trailers d'annonce du Nintendo Direct de juin 2026

Rhythm Paradise Groove présente son mode aventure

Onimusha Way of the Sword montre son gameplay sur Nintendo Switch 2

Dragon's Dogma 2 s'annonce au Nintendo Direct

Le premier Stellar Blade débarque aussi sur Switch 2

Orbitals montre encore son gameplay coop et se date enfin

Rayman Legends Retold se montre à nouveau après le Summer Game Fest

Big Walk vous fait marcher au Nintendo Direct

One Piece Grand Gourmet, la délicieuse surprise du Direct

Pokemon Pokopia fait le grand plongeon avec sa mise à jour gratuite et DLC

Le nouveau Fire Emblem vous donne rendez-vous à la rentrée

Ninjala 2 fait la bagarre entre ninjas

Le DK Challenge s'annonce sur Nintendo Switch Online

Donkey Kong Bananza dévoile un DLC avec Mario

Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton, le nouveau jeu à la Vampire Survivors

Lords of the Fallen 2, le futur Souls-like va fracasser la Nintendo Switch 2

Lies of P: Complete Edition, un autre portage de Souls-like annoncé

Devil May Cry 5, l'aventure démoniaque s'annonce bien au Nintendo Direct

Muramasa Revenant Blades, une nouveauté à l'ambiance prometteuse

La trilogie Xenoblade Chronicles s'annonce sur Nintendo Switch 2

Xenoblade Genesis s'officialise dans un trailer titanesque

Nintendo Switch Sports Resort va vous faire bouger sur Switch 2

RuneScape: Dragonwilds se montre à nouveau sur la console hybride

Hello Kitty Party Land, le jeu tout mignon pour jouer avec vos amis

Star Fox rappelle sa sortie imminente et présente sa démo gratuite

Final Fantasy Resonance crée la surprise

Pikuniku 2 s'annonce, une suite au jeu hilarant

Dragon Quest Monsters, le Pokémon-like, donne sa date de sortie

FromSoftware une annonce timide pour The Duskbloods

Splatoon Raiders présente son aventure au Nintendo Direct

Deltarune va faire germer de nouvelles péripéties avec son chapitre 5

Metaphor ReFantazio, le JRPG phare de 2024, s'officialise sur Switch 2

Le cultissime Minecraft arrive sur Nintendo Switch 2

Square Enix resort une compilation Kingdom Hearts sur Switch 2

et Kingdom Hearts 4 officiellement présenté au Direct

The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake s'annonce officiellement

Revivez la conférence Nintendo Direct en intégralité