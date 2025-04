La présentation d'une nouvelle console, c'est toujours un événement à ne pas louper ! Big N a donc vu les choses en grand pour sa Nintendo Switch 2. Avec une conférence d'une heure dédiée à la présentation de la machine et ses premières nouveautés — dont des jeux, vous vous en doutez — on peut dire que le constructeur est bien décidé à marquer un grand coup une fois de plus. Revivez avec nous les temps forts du grand Nintendo Direct.

La Nintendo Switch 2 joue la carte de la nouveauté

La nouvelle console de Nintendo a étalé ses fonctionnalités inédites par rapport à la grande sœur. Ainsi, plusieurs rumeurs se sont bien confirmées. À titre d'exemple, le joy-con pourra en effet être utilisé comme une souris. De plus, le micro sera bien intégré à la console avec un système de chat tout nouveau dans l'écosystème de Big N.

De nouveaux accessoires ont également été présentés. Le motion-gaming sera de nouveaux à l'honneur avec une caméra exclusive. De nouvelles manettes sont aussi prévues, notamment un modèle pro qui ravira celles et ceux qui voudront jouer de façon encore plus confortable.

Mais la bonne surprise se trouve du côté des performances de la console ! Contre toute attente, la Nintendo Swith 2 proposera de la 4K et pourra faire tourner certains jeux jusqu'à 120 images par seconde (avec une résolution moindre, évidemment). Tout cela sera proposé au prix de 469,99 € pour une sortie le 5 juin 2025.

Extrait de la vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2. © Nintendo France

Les premiers jeux de la nouvelle console Nintendo s'annoncent

La conférence s'est ouverte en beauté avec le très attendu Mario Kart 9, officiellement intitulé “World”. Ce nouvel opus promet de renouveler en profondeur l'expérience, en puisant ses inspirations dans un certain Forza Horizon 5 au passage. Du côté des licences maisons, le nouveau Hyrule Warriors nous en a aussi mis les frissons en se présentant comme un préquel à Tears of the Kingdom. N'oublions pas Kirby, qui revient pour une aventure étonnante... de courses ! Mais, la grosse surprise, c'est le tout nouveau jeu Donkey Kong en monde ouvert.

Les éditeurs tiers se sont aussi montré en force, et c'est peu de le dire ! FromSoftware a clairement été la tête d'affiche de cette conférence avec le portage d'Elden Ring et, surtout, l'annonce officielle de son nouveau jeu : The Duskbloods, qui sortira exclusivement sur Nintendo Switch 2 en 2026. Comme les leaks l'avaient présagé, nous retournerons également à Night City avec un portage de Cyberpunk 2077. Sans faire le détails exhaustif, nous aurons le plaisir de retrouver Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Hades 2 ou encore Yakuza 0 sur la nouvelle console. C'est donc une ouverture immense aux catalogues third party récents !

Le Nintendo Direct en a profité pour présenter les premiers exemples de jeux first party qui auront droit à une “édition Nintendo Switch 2”. On a ainsi eu un aperçu de Super Mario Party Jamboree, ainsi que Zelda Breath of the Wild et son sequel. Cela a permis de dévoiler qu'il ne s'agira pas seulement de mises à jour graphiques, mais ajouteront des fonctionnalités spécifiques à la console telles que le support de la caméra.

Toutes les annonces de la Nintendo Switch 2

Mario Kart World, le futur best-seller de la Switch 2 ouvre la conférence

La Nintendo Switch 2 se présente entièrement

Super Mario Party Jamboree s'offre un upgrade

Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom aussi

Même Kirby et le Monde oublié reviendra sur Nintendo Switch 2

Le Gamechat se détaille

La Switch 2 repense le contrôle parental

Drag x Race, un jeu handisport dévoilé

Elden Ring Tarnished Edition, l'énorme surprise du Nintendo Direct

Hades 2, Yakuza 0, Hogwarts Legacy, Split Fiction... les éditeurs tiers sur le coup

Comptez aussi sur Borderlands 4, Cyberpunk 2077 et le remake de FF7

Hollow Knight Silksong passe une tête au Nintendo Direct

À défaut de montrer de nouvelles images, Hollow Knight Silksong a fait une toute petite apparition pendant le direct. Ainsi, il a confirmé sa sortie sur Nintendo Switch 2.

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, le préquel inattendu

Le Nintendo Switch Online accueille enfin la GameCube

The Duskbloods, le nouveau jeu de FromSoftware s'annonce au Nintendo Direct

Kirby Air Riders, la star de Nintendo entre en piste

Donkey Kong Bananza, un retour en open world sur Switch 2

L'intégral du Nintendo Direct dédié à la Switch 2 (FR)