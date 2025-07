Un peu plus d'un mois après le lancement a priori très réussi de la Switch 2, les rumeurs autour d'un prochain Nintendo Direct se font de plus en plus insistantes.

Après le Nintendo Direct très grand format dédié à la présentation de la Switch 2 et son line-up de lancement en avril, en amont de la date fatidique du 5 juin 2025, puis ceux dédiés exclusivement Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, le calendrier de Big N pour sa dernière console en date s'avère pour l'heure quelque peu incertain. Ce 22 juillet 2025 se tenait cela dit un Pokemon Presents, avec toutefois des annonces en demi-teinte. D'après de récents leaks et rumeurs, une nouvelle conférence devrait avoir lieu prochainement, et la chose semble encore se confirmer.

L'avenir de la Switch 2 bientôt éclairé par un nouveau Nintendo Direct ?

Mis à part deux jeux Kirby, dont une revisite d'un très vieux jeu de course avec AirRiders, qui pourrait un peu voler la vedette de Mario Kart World, et la version Switch 2 Enhanced de Kirby et le Monde Oublié, ainsi qu'un traitement similaire pour Super Mario Party Jamboree, les détenteurs de la dernière console de Big N sont pour l'heure un peu dans le flou et sur leur faim. Un nouveau Nintendo Direct se doit donc d'arriver prochainement afin d'apporter quelques éclaircissements sur le sujet.

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs tendant à indiquer qu'un tel événement devrait avoir lieu très prochainement, et même pas plus tard que fin de ce mois de juillet 2025. L'échéance approche, et nous n'avons toujours pas de nouvelles de la maison-mère de Mario, Link, Samus et tout le reste. NateTheHate, l'un des insiders qui avaient indiqué que le prochain Nintendo Direct doit arriver incessamment sous peu, a ainsi tout récemment été interrogé sur la véracité de ses déclarations. Sur X.com, un utilisateur lui a notamment demandé si ce qu'il avait avancé était toujours d'actualité. Ce à quoi il a répondu : « À ma connaissance, c'est toujours le cas, oui ».

Reste donc à surveiller les canaux de communication usuels de Big N pour bel et bien voir apparaître ou non dans les prochains jours l'annonce de ce fameux Nintendo Direct de fin juillet 2025, ou à tout le mois dans un avenir plus ou moins proche. Nombre de fans surveillent en tout cas une telle conférence au tournant pour découvrir notamment la date de sortie de Metroid Prime 4, et voir quelles exclusivités majeures attendent une Switch 2 un peu en manque sur ce terrain.

Source : Reddit