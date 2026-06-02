Juin 2026 est officiellement là, ce qui coïncide avec le rendez-vous annuel et estival pour l'industrie du jeu vidéo et ses fans. Alors qu'un State of Play aura lieu ce soir, et ensuite un XBOX Showcase le 7 juin, un Nintendo Direct devrait en principe avoir également lieu dans le courant du mois. Si le dernier membre du trio de constructeurs fait encore mariner sa communauté, toute porte à croire que sa conférence devrait bientôt avoir lieu et ne manquerait apparemment pas de surprises, en tout cas d'après de nouveaux retours d'insiders.

Un Nintendo Direct pas si secret et plein de surprises bientôt ?

Suite à un Nintendo Direct entièrement dédié au Remake de Star Fox à venir ce 25 juin 2026, les fans de Big N attendent de pied ferme d'avoir droit à la conférence qui leur annonce quels jeux vont bientôt garnir le catalogue de la Switch 2. Si on se doute que le géant japonais devrait bien préparer un tel événement, il n'a toutefois pas officiellement annoncé quoi que ce soit en ce sens.

Comme toujours, les fans doivent donc se contenter des bruits de couloir, rumeurs et leaks de la part d'insiders plus ou moins fiables. Sur X.com, l'utilisateur Stealth a assez justement remarqué que, dans les cinq dernières années, nous avons eu droit à un Nintendo Direct à quatre reprises. Face à de telles statistiques, on peut légitimement s'attendre à ce que l'histoire se répète encore pour la cinquième fois. En réponse à un autre utilisateur l'ayant attaqué de « rat fuiteur qui gâche la surprise », NateTheHate, un insider d'une certaine fiabilité, a ajouté sa pierre à l'édifice des prédictions.

« Comme je l'ai dit en mars, je n'ai pas partagé toute la lineup et des surprises demeurent ». S'il se garde bien d'en dire plus pour ne pas envenimer la situation, il laisse en tout cas sous-entendre que le prochain Nintendo Direct pourrait frapper fort. Doit-on alors s'attendre à l'annonce des prochains gros jeux Mario et Zelda, ou encore à des nouvelles de The Duskbloods, le prochain titre de FromSoftware exclusif à la Switch 2, entre autres belles surprises ? Verdict lorsque l'édition de juin du Nintendo Direct daignera se confirmer plus officiellement.

Source : X.com