Hier soir, Xbox nous donnait sa première grosse conférence de l’année avec le Developer_Direct, qui nous a permis de faire le plein d’informations sur des titres comme Forza Horizon 6, Fable, Beast of Reincarnation et Kiln. De fait, la grande question que tout le monde se pose désormais, c’est qui sera le prochain à prendre la parole ? PlayStation avec un State of Play, ou Nintendo avec un Nintendo Direct, autour duquel des premières rumeurs ont justement commencé à émerger ? Nous avons désormais la réponse, et ce sera bien Nintendo.

Un nouveau Nintendo Direct officialisé avec Mario à l’honneur

Contrairement aux informations partagées plus tôt cette semaine, il ne s’agira cependant pas d’un Nintendo Direct consacré aux prochains jeux à venir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, mais d’une nouvelle conférence dédiée à Super Mario Galaxy Le Film. Et nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter, puisque la firme japonaise nous donne rendez-vous dès le 25 janvier prochain à 15h (heure française). Oui, c’est plutôt inhabituel, mais c’est bien au cours du week-end que se tiendra ce Nintendo Direct.

Pour l’heure, aucune information n’a été révélée par l’éditeur concernant la durée de l’événement, ou encore le contenu exact de celui-ci. On peut néanmoins probablement s’attendre à une nouvelle bande-annonce pour le film, ainsi qu’à quelques mots des équipes de Nintendo et Illumination pour l’occasion. Pour rappel, Super Mario Galaxy Le Film sortira en salles dès le 1er avril 2026 chez nous, avant d’envahir les salles obscures américaines le 3 avril, puis les cinémas japonais le 24 avril.

Pour l’heure, peu d’informations ont été révélées par Nintendo et Illumination sur cette suite à Super Mario Bros Le Film qui, comme son nom l’indique, s’inspirera cette fois-ci des jeux de la saga Super Mario Galaxy. On sait toutefois que les acteurs du premier opus seront de retour, accompagnés de Brie Larson dans la peau d’Harmonie et de Benny Safdie dans celle de Bowser Jr. Mais nul doute que ce Nintendo Direct nous en dira plus à ce sujet, tant concernant le casting que le scénario du film au-delà de ses liens avec les jeux.

