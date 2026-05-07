Nintendo a fait une très grosse annonce il y a quelques heures seulement au détour d'un Nintendo Direct nocturne. Après des mois de rumeurs, Big N a confirmé le grand retour d'une de ses licences les plus cultes et pourtant disparue depuis très (trop) longtemps. Ça ne nous rajeunit pas tout ça.

Star Fox se montre lors du dernier Nintendo Direct !

Ça faisait près d'une dizaine d'années que l'on n'avait pas vu la licence, mais elle marquera cette année son grand retour. Star Fox sort de son hibernation spatiale et a profité du Nintendo Direct qui lui était dédié pour présenter son prochain jeu sur Nintendo Switch 2. À défaut d'avoir le droit à de l'inédit pur, Nintendo vient de nous annoncer le remake de Star Fox 64, un titre culte qui va profiter ici d'une refonte complète et de nouveautés inédites.

Le jeu va nous embarquer dans une aventure aux quatre coins de l'univers aux commandes de nombreux vaisseaux. Shooter arcade pur jus, Star Fox mise tout sur son dynamisme, son fun instantané et sa galerie de personnages anthropomorphes et hauts en couleur. Cela dit, le design de ces derniers est quelque peu critiqué sur le net. La présentation du Nintendo Direct a laissé bon nombre de fans sur leur faim. Il faut croire que ce nouveau Star Fox divise et certains joueurs pestent également sur le fait que ça ne soit pas un nouveau jeu totalement inédit, mais un remake. Bon, à ce stade il y a peut-être prescription. La franchise est vieillotte, absente depuis longtemps et surtout l'épisode 64 est sorti en 97 et ne parle qu'à peu de monde. Sans compter que le jeu est clairement méconnaissable.

On a même une date de sortie pour Star Fox sur Nintendo Switch 2

Le Nintendo Direct nous a laissé entrevoir plusieurs séquences de gameplay intense en solo ou en multijoueur. Outre une campagne narrative qui nous fera voir du pays, ou plutôt des planètes et des systèmes galactiques, on pourra aussi profiter de plusieurs modes multijoueurs compétitifs. Ce Star Fox profitera bien entendu de toutes les fonctionnalités de la Nintendo Switch, à commencer par sa maniabilité en mode souris, pour une précision accrue et des sensations de tir qui devraient être encore meilleures. Ce Nintendo Direct s'est finalement conclu sur une très bonne note en nous donnant la date de sortie du jeu. Star Fox arrivera donc sur Nintendo Switch 2 dès le 25 juin 2026, au chaud pour l'été.