Nintendo multiplie les prises de parole depuis le début de l’année. Si le flot d’annonces du Summer Game Fest 2026 est déjà retombé, le constructeur japonais n’est pas encore tout à fait prêt à lever le pied. Cette fois, l’éditeur offre son propre Nintendo Direct à la prochaine exclusivité de la Nintendo Switch 2. L’occasion d’en découvrir davantage sur un jeu qui s’était fait jusqu’ici particulièrement discret. Voici le grand résumé de la présentation.

Tout ce qu'il faut retenir du Nintendo Direct de Splatoon Raiders

Attendu pour le 23 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, Splatoon Raiders était donc au centre de ce Nintendo Direct d’une quinzaine de minutes. Jusqu’alors, Nintendo s’était montré avare en détails, si ce n’est que le jeu délaissait la formule compétitive de la série au profit d’une aventure essentiellement solo, avec la possibilité de partir en expédition jusqu’à quatre joueurs, en local comme en ligne. On y incarnera donc un mécanicien entièrement personnalisable, chargé d’explorer les îles de l’archipel Spirhalite à la recherche d’un mystérieux trésor. Le Nintendo Direct permet enfin d'y voir plus clair.

Dans la peau du Mécano, le joueur devra ainsi épauler Tridenfer dans sa quête de trésors disséminés sur les différentes îles de l’archipel. Chaque zone aura ses propres spécificités, mais surtout son lot de Salmonoïdes. La faune locale se décline en trois catégories : les « communs », les ennemis classiques, les coriaces Salmonoboss, qui abandonnent des méga-oeufs une fois vaincus, et les Maxi-salés, gardiens des récompenses plus convoitées qui demanderont de bien se préparer. Les méga-oeufs serviront notamment à alimenter le robot d’exploration, indispensable pour déterrer les trésors les plus précieux.

Un point sur la personnalisation

Pour venir à bout de ces menaces autrement plus coriaces et venir à bout des raids, il faudra également composer avec un arsenal d’une centaine d’armes à récupérer sur les ennemis. Chacune dispose de son propre niveau et débloque progressivement de nouvelles capacités. A cela s’ajoute également un système de gadgets, dont deux peuvent être équipés simultanément, chacun étant associé à un type de réservoir (rapide, puissant, tactique). Le Nintendo Direct a illustré cette mécanique avec quelques exemples. Le Botte kaboum (type rapide) permettra d’enchaîner des dash éclairs, Splashette (type puissant) privilégie les dégâts avec une taillade redoutable, quand la Marmitourelle (type tactique)se chargera d’attaquer automatiquement les ennemis à proximité. Le Nintendo Direct a laissé entrevoir une certaine diversité des approches, à personnaliser à l’envi.

La personnalisation s’étendra en effet aux gadgets grâce à des composants qui permettront d’en modifier le comportement. Un boomerang pourra par exemple gagner en portée horizontale ou être lancé en double. La base permettra également de faire évoluer le gameplay en débloquant de nouveaux modules. De nouveaux gadgets pourront y être fabriqués, l’expérience gagnée pourra être utilisée dans plusieurs améliorations permanentes, comme augmenter ses PV, et bien plus encore. Passage obligatoire, le Nintendo Direct a été l’occasion de faire un point fashion, avec les traditionnelles tenues à débloquer, aussi bien en jeu que via les amiibo. Enfin, Splatoon Raiders proposera trois modes de difficulté, avec des Salmonoïdes plus ou moins coriaces selon le mode choisi.