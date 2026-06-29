Le Summer Game Fest est peut-être terminé, mais cela ne veut pas dire que le bal des conférences a dit son dernier mot, en témoigne l’arrivée d’un nouveau Nintendo Direct.

Vous pensiez que la saison des conférences était terminée ? Détrompez-vous. Depuis le début de l’année, s’il y a bien un éditeur qui joue le jeu des prises de parole à fond, c’est Nintendo. De ses multiples Nintendo Direct spéciaux à ses Partner Showcase, en passant par des Indie World ou encore des Pokémon Presents, il n’y a définitivement aucun format qui soit laissé de côté par l’éditeur. Et cela semble bien voué à continuer puisque trois semaines seulement après le Summer Game Fest, l’heure est déjà venue pour la firme d’organiser un autre Nintendo Direct.

Un Nintendo Direct consacré à Splatoon Raiders annoncé

Et à l’instar de la majeure partie de ses prises de parole ces derniers mois, il s’agira alors cette fois encore d’un Nintendo Direct spécial consacré à un jeu précis, Splatoon Raiders, dont la sortie est attendue pour le 23 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pas étonnant, donc, que le titre ait droit à un nouveau coup de projecteur pour l’occasion, au travers d’une conférence d’environ 15 minutes qui aura lieu dès demain, le 30 juin 2026, à partir de 16h (heure française).

Malheureusement, aucune information supplémentaire n’a été donnée quant à la nature exacte de la présentation, qui devrait sans aucun doute nous en offrir un nouveau trailer accompagné d’un aperçu plus détaillé du gameplay du jeu. En sachant que, comme annoncé par Nintendo, un Treehouse Live lui aussi consacré à Splatoon Raiders sera également diffusé dans la foulée afin de dévoiler environ 30 minutes de gameplay supplémentaires.

Comme d’habitude, tout cela sera alors à retrouver sur les canaux officiels de Nintendo ; et plus particulièrement en live sur leur chaîne YouTube. Un replay de la présentation sera disponible tout de suite après pour ceux qui l’auraient manquée. En attendant, rappelons que Splatoon Raiders avait également eu droit à une belle mise en lumière à l’occasion du Nintendo Direct de début juin, où une rapide présentation de gameplay avait été diffusée au cours de la conférence.

Source : Nintendo