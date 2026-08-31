A peine le State of Play de septembre 2026 confirmé, qu’une nouvelle rumeur émerge pour l’autre grand événement attendu du mois : le Nintendo Direct. Chaque mois de septembre, les deux grands constructeurs japonais ont en effet pour habitude de chacun tenir une grande prise de parole. Cette année, celle de Nintendo devrait être placée sous le signe de Zelda Ocarina of Time, attendu cette année, toujours sans date. La date du 10 septembre a déjà été avancée par un leaker réputé qui avait déjà fait fuiter des informations sur les précédents Nintendo Direct, et les développeurs de Just Dance l’auraient donc involontairement confirmée.

Le prochain Nintendo Direct le 10 septembre 2026 ?

SwitchForce, qui avait déjà vu juste pour certaines des précédentes prises de parole de Nintendo, avait déjà évoqué la date du 10 septembre 2026 pour le prochain Nintendo Direct, sans préciser s’il s'agissait d’un véritable leak ou d'une prédiction. Sauf qu’Ubisoft pourrait avoir malgré lui confirmé la date. Plusieurs datamineurs sont en effet parvenus à extraire des informations directement des serveurs backend de l’éditeur, notamment des fichiers vidéos et d’animation liés au prochain Just Dance, après la mise en ligne prématurée de fiches de produits par certains revendeurs. L’affaire date déjà d’un mois, mais Ubisoft vient seulement de réagir aux fuites de son jeu et a annoncé que la révélation officielle du prochain Just Dance se tiendrait le 10 septembre 2026. La coïncidence semble trop grosse pour la communauté, d’autant que les deux précédents jeux ont été annoncés lors d'anciens Nintendo Direct.

Qu'attendre de la prochaine conférence ?

Comme toujours, les pincettes restent de rigueur jusqu’à une éventuelle officialisation. Mais tout semble converger vers un Nintendo Direct au 10 septembre 2026. Zelda Ocarina of Time devrait évidemment avoir une belle mise en lumière lors de l’événement, lui qui est toujours dépourvu d’une véritable date de sortie. La Nintendo Switch 2 consacrée aux 40 ans de Zelda s’était elle aussi déjà montrée via des images volées. Elle ne demande désormais qu’à être officialisée. Pour le reste, on peut s’attendre à un mélange de nouveautés et de portages comme les versions natives de Kingdom Hearts ou Metaphor: ReFantazio. On aimerait également voir tourner la version Nintendo Switch 2 de FF7 Revelation, déjà confirmé pour le State of Play de septembre.

Côté exclusivités, Nintendo pourrait en profiter pour faire une dernière présentation de Fire Emblem Fortune’s Weave avant sa sortie le 17 septembre 2026. La firme devrait également sortir le grand jeu pour sa prochaine exclusivité : Nintendo Switch Sports Resort. Après sa beta fermée, The Duskbloods, le jeu multi de FromSoftware, pourrait officiellement révéler son gameplay lors du Nintendo Direct de septembre 2026. On espère à la rédac avoir enfin une date de sortie pour Witchbrook, le « Stardew Valley magique » en développement depuis 10 ans, qui, aux dernières nouvelles doit toujours sortir en 2026. Et dans le même registre, on attend patiemment la nouvelle date de Grave Season, attendu à l’automne 2026.

Annonces potentielles du Nintendo Direct

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

La Nintendo Switch 2 édition 40 ans de Zelda

KINGDOM HEARTS Collection [I～III]

Metaphor: ReFantazio

Fire Emblem: Fortune's Weave

Nintendo Switch Sports Resort

The Duskbloods (FromSoftware)

Witchbrook

Grave Season

Just Dance 2027

Nouveau Mario 3D

Second DLC de Pokemon Pokopia

Dragon Quest Monsters: The Withered World

Xenoblade Chronicles 3 Edition Nintendo Switch 2

Source : SwitchForce